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CHUVAS EM PERNAMBUCO Defesa Civil emite "alerta severo" de deslizamentos em Jaboatão e orienta moradores No aviso, Defesa Civil de Pernambuco alerta ainda que "moradores de áreas de risco se preparar para sair do local"

A Defesa Civil de Pernambuco emitiu um "alerta severo" de deslizamento em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), em meio Às fortes chuvas desta sexta-feira (1º). O aviso foi enviado via SMS para moradores da cidade por volta das 11h.

No aviso, Defesa Civil de Pernambuco alerta ainda que "moradores de áreas de risco se preparar para sair do local". Os principais afetados são bairros próximos a morros, como Jaboatão Centro, como Floriano, Santo Aleixo, Vargem Fria, Engenho Velho, Santana, Dois Carneiros, dentre outros.

Procurada, a Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes reiterou que não registrou deslizamentos e que o aviso é prévio para segurança da população. A cidade segue em alerta.

"Estamos com uma intensidade de chuva constante, desde a madrugada, e manteremos esse monitoramento e a previsão dessa continuidade de chuvas até amanhã de manhã. Então, por conta disso, estamos avisando e alertando a população dessas áreas porque elas já têm um acumulado significativo que pode causar deslizamentos", explicou o secretário de Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes, coronel Elton Moura.





De acordo com o Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o maior acumulado de chuva em Jaboatão dos Guararapes foi de 89,95 mm, no bairro da Muribeca.

A população do município pode entrar em contato com a Defesa Civil de Jaboatão pelos telefones 0800.281.2099 ou 81991956625. Também é possível acompanhar o monitoramento 24 horas das chuvas pela plataforma jaboatao.catavento-surya.com.

Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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