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chuvas Defesa Civil emite alertas de deslizamento e inundação no Recife Os comunicados fazem um direcionamento à população que mora em locais de risco

A defesa Civil emitiu alertas severos nos celulares de moradores do Recife na manhã desta sexta-feira (1º).

Um deles aponta para possibilidade de deslizamento e o outro para inundação na capital pernambucana.

Os comunicados fazem um direcionamento à população que mora em locais de risco.

“Moradores de áreas de risco, preparar para sair do local. Busque abrigo. Emergência, ligue 193 ou 199”, diz os comunicados.

A capital pernambucana acumula 158,61 milímetros de chuva em 24 horas e registra alagamentos em diversos pontos. O Recife entrou em estágio de alerta às 10h pela intensificação das precipitações.

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