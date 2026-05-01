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Defesa Civil emite alertas de deslizamento e inundação no Recife
Os comunicados fazem um direcionamento à população que mora em locais de risco
Um deles aponta para possibilidade de deslizamento e o outro para inundação na capital pernambucana - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco
A defesa Civil emitiu alertas severos nos celulares de moradores do Recife na manhã desta sexta-feira (1º).
Um deles aponta para possibilidade de deslizamento e o outro para inundação na capital pernambucana.
Os comunicados fazem um direcionamento à população que mora em locais de risco.
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“Moradores de áreas de risco, preparar para sair do local. Busque abrigo. Emergência, ligue 193 ou 199”, diz os comunicados.
A capital pernambucana acumula 158,61 milímetros de chuva em 24 horas e registra alagamentos em diversos pontos. O Recife entrou em estágio de alerta às 10h pela intensificação das precipitações.