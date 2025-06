Defesa Civil Estadual apoia Igarassu após temporal e decreto de emergência

A- A+

A Defesa Civil de Pernambuco foi acionada diante dos fortes temporais que atingiram Igarassu no fim de semana. Equipes estaduais foram deslocadas ao município no último final de semana para prestar apoio técnico e logístico, orientar sobre a solicitação de ajuda humanitária e auxiliar na formalização do decreto de situação de emergência, emitido pela Prefeitura.

De acordo com o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil do Estado, coronel BM Clóvis Ramalho, o objetivo é agilizar a volta da normalidade na cidade.

“Estivemos juntos ao município apoiando a população afetada, fazendo o levantamento dos danos e orientação na construção do decreto de Situação de Emergência, para que os itens de ajuda humanitária e ações de restabelecimento, com o suporte da Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Desenvolvimento Urbano, sejam prontamente postos à disposição do município”, destacou.

A prefeita de Igarassu, professora Elcione, reforçou o compromisso da gestão em proteger a população. “Estaremos sempre a postos para minimizar os transtornos da forte chuva. Seguimos com fé, coragem e muito trabalho”, afirmou.

Chuvas

A cidade registrou o maior volume de chuvas da Região Metropolitana do Recife entre sexta (27) e sábado (28). Em apenas 24 horas, choveu o equivalente a quase 12 dias, segundo informações da gestão municipal. Os efeitos foram resultaram em alagamentos, transbordamentos de rios, desabrigados e pontos de interdição. As áreas mais atingidas incluem a ponte do Rio São Domingos, a ponte do Agamenon, a estrada da comunidade Pitanga, a comunidade Margareth Thatcher e os rios Congrua, Monjope, além do Canal do Manancial e o Açude de Araripe.

Com 16 pessoas desabrigadas e 53 desalojadas — número que pode sofrer alterações —, a Prefeitura transferiu as famílias abrigadas na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição para o Serviço de Convivência do Loteamento Agamenon, garantindo acolhimento com suporte das equipes da Saúde e Assistência Social.

Comitê

O Comitê de Enfrentamento às Chuvas, criado pela gestão municipal, segue com equipes e maquinário nas ruas, em regime de alerta permanente. A ação conta com a participação da Defesa Civil Municipal e das secretarias de Saúde, Meio Ambiente, Projetos Especiais, Comunicação, Cidade, Defesa Cidadã e Governo.

A resposta emergencial também tem o apoio do deputado federal Lula da Fonte (PP), que acionou o Ministério do Desenvolvimento Regional para garantir recursos e minimizar os impactos. “É hora de unir esforços para cuidar das pessoas e reconstruir o que for preciso”, disse ele, em contato com a prefeita e demais autoridades municipais.

Os telefones da Defesa Civil Municipal e do Centro Integrado de Operações de Igarassu (CIOPI) foram disponibilizados para atendimento da população em risco: (81) 99460-9073 e (81) 99225-2640, respectivamente.

A Prefeitura reforça que as equipes seguem nas ruas em alerta permanente, com maquinário e assistência social atuando de forma integrada para prestar socorro e minimizar os impactos do desastre natural.

