Desabamento em Paulista Defesa Civil evacuou prédios do entorno do desabamento e promove ações de apoio às vítimas Equipe de psicólogos e assistentes sociais atende moradores em duas escolas do município

Enquanto equipes especializadas e voluntários trabalham para resgatar corpos e possíveis sobreviventes do desabamento do Conjunto Beira-Mar, no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, nesta sexta (7), a Defesa Civil do Paulista já trabalha para garantir a segurança no local do acidente e no entorno, já organizando a demolição total do imóvel, que deve ser realizada após o resgate de todas as vítimas.



"Hoje a nossa prioridade é encontrar o restante dos corpos e, a partir de amanhã, dar continuidade a essas vistorias. O pessoal está sendo assistido pela Secretaria de Políticas Sociais e toda a prefeitura está mobilizada para abrigo, doações e apoio psicológico às famílias", informou a secretária-executiva da Defesa Civil do Paulista, Cíntia Silva.



"Quando a gente encontrar todas as vítimas, se amanhã a gente tiver condições, a gente faz já uma vistoria geral para analisar, mas ele [o prédio] já está com toda a estrutura comprometida. A gente evacuou o entorno. Esse é o [bloco] D7, o D8 já foi evacuado. O prédio vizinho em frente ao D8 também. A gente pediu para o pessoal sair para fazer uma nova avaliação. Inclusive tem um prédio que já está interditado com vigilância da seguradora", detalhou.

Apoio às vítimas

"A gente está com uma equipe de assistentes sociais e psicólogos que atendeu o pessoal na igreja para fazer o cadastro e a triagem. Existem duas escolas que estão com estruturas para receber famílias, mas a maioria das famílias estão desalojadas e em casa de parentes. Se for o caso, temos duas estrutura de escolas: a Escola Paulo Freire e a Escola Edson Gomes. Mas, a princípio, eles preferiram ir para casa de parentes", contou Cíntia.



*Com informações da repórter Ana Beatriz Venceslau

