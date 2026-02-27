A- A+

Chuvas em Pernambuco Defesa Civil faz vistorias em municípios atingidos pelas chuvas no Agreste de Pernambuco O objetivo é prestar assistência à população das áreas afetadas e identificar áreas de risco

A Defesa Civil do Estado de Pernambuco realizou um sobrevoo técnico e vistorias em áreas afetadas pelas chuvas no Agreste do estado nesta sexta-feira (27). O objetivo é prestar assistência à população dos municípios afetados, além de identificar áreas de risco e adotar medidas emergenciais.

Segundo o secretário Executivo de Proteção e Defesa Civil do Estado, Coronel BM Clóvis Carvalho, a ação é uma parceria entre a Secretaria de Defesa Social, a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, o Grupamento Tático Aéreo, a Secretaria de Assistência Social e o Departamento de Estradas de Rodagem.

“Os órgãos estão adotando as providências necessárias para o restabelecimento dos serviços e o apoio à população atingida. As equipes já se encontram nos municípios, prestando assessoramento para a ajuda humanitária, levantamento de danos e instrução dos processos de decretação de situação de emergência, a fim de viabilizar a liberação de recursos no menor prazo possível”, informou o gestor.

O Agreste pernambucano vem sofrendo com fortes precipitações ao longo desta semana. Nesta sexta-feira (27), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) registrou um acúmulo de 132,79 milímetros nas últimas 24 horas em Pesqueira.

Vistoria

Município de Jucati e o município de Jupi, respectivamente | Foto: Defesa Civil do Estado de Pernambuco/Divulgação

A Defesa Civil identificou a queda da ponte que dá acesso à PE-158, em Calçado, além de trechos urbanos sem pavimentação e imóveis danificados. Segundo o levantamento, oito famílias estão desalojadas e/ou desabrigadas.

Em Jucati, um dano estrutural na PE-182 compromete o tráfego local. No município, imóveis também foram danificados e trechos urbanos foram afetados. Até o momento, 15 famílias estão desabrigadas e/ou desalojadas.

O município de Jupi, até então, registrou 14 pessoas desalojadas e cinco desabrigadas. Um abrigo foi oferecido para acolher a população atingida pelas fortes chuvas. Durante a visita, uma reunião entre a prefeita da cidade, Rivanda Freire, com os secretários municipais e a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foi realizada para o levantamento de dados.

Também foram prestadas orientações sobre o preenchimento do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) e os procedimentos para solicitação de recursos estaduais e federais.

A Defesa Civil do Estado informou que segue acompanhando a situação com monitoramento contínuo das condições meteorológicas, suporte técnico aos municípios e articulação de ações para reduzir riscos e garantir a segurança da população.

