Seu celular tocou na tarde deste sábado (14)? Saiba o que é o novo sistema de alerta da Defesa Civil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou neste sábado (14) da ativação do novo sistema Defesa Civil Alerta, durante evento no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), em Brasília.

Uma vez acionado, o sistema enviou uma mensagem emergencial, em formato de teste, para celulares de moradores de 36 municípios de todos os estados do Nordeste. O início oficial da operação do sistema na região está previsto para a próxima quarta-feira (18).

A mensagem que apareceu na tela dos celulares durante o teste foi: “ALERTA EXTREMO – Defesa Civil: ALERTA DE DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência no estado. Para mais informações, consulte o site do Defesa Civil Alerta.”

Durante a simulação, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, lembrou que o Defesa Civil Alerta já foi disponibilizado, no fim do ano passado, para estados do Sul e Sudeste.

“Desde o início do ano, a Defesa Civil Nacional treinou, capacitou, instruiu, habilitou e certificou os nove estados do Nordeste”, disse. Estados do Norte e do Centro-Oeste, segundo ele, passam pelo mesmo processo. A expectativa é que, até o final de 2025, o sistema esteja disponível em todo o país.

“Muitas vezes, as pessoas ficam sem nenhuma informação. A gente fica totalmente perdido, não sabe para onde vai, para onde levar as coisas. E todo mundo está fugindo. Por isso a orientação é boa. Porque, se tem um desespero e as pessoas saem sem orientação, essa saída de forma desordenada complica mais do que ajuda”, avaliou Lula.

No evento, o presidente defendeu ainda o que ele chamou de “defesa civil profissional” no país. “Em todas as cidades, todo prefeito tem que ter consciência de que, mais dia ou menos dia, ele vai precisar de Defesa Civil. Então, é preciso ter um quadro de pessoas preparadas no município para eventuais problemas”.

Entenda

Segundo Waldez, a mensagem emergencial enviada pelo sistema será sobreposta ao conteúdo exibido no celular, com som de alerta que toca mesmo em aparelhos que estejam no modo silencioso.

O aviso chegará a todos os dispositivos compatíveis localizados na área de cobertura, sem necessidade de cadastro prévio.

“Dos últimos anos para cá, os eventos climáticos foram mais desafiadores, têm sido mais frequentes e também mais intensos. Isso tem gerado desafios maiores para toda política pública”, destacou o ministro.

Municípios

Confira os municípios que participaram da simulação neste sábado:

Alagoas: Maceió, Marechal Deodoro, Pilar e São Luís do Quitunde;

Bahia: Salvador, Ilhéus, Vitória da Conquista e Santa Cruz Cabrália;

Ceará: Fortaleza, Aquiraz, Caucaia e Uruburetama;

Maranhão: São Luís, Paço Lumiar, Trizidela do Vale e Imperatriz;

Paraíba: João Pessoa, Alagoa Nova, Itatuba e Coremas;

Pernambuco: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Ipojuca;

Piauí: Teresina, Urucuí, Picos e Esperantina;

Rio Grande do Norte: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz;

Sergipe: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância e Lagarto.

