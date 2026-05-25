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INCÊNDIO Defesa Civil inicia vistoria em área afetada por incêndio no bairro de São José, no Centro do Recife Após a fiscalização, 17 imóveis foram interditados na manhã desta segunda-feira (25)

A Defesa Civil do Recife iniciou, na manhã desta segunda-feira (25), uma vistoria na área afetada pelo incêndio que ocorreu no bairro de São José, no Centro do Recife, no último sábado (23). A fiscalização foi realizada com o objetivo de verificar as condições da estrutura dos estabelecimentos e identificar problemas, riscos e outras irregularidades que precisam de segurança e manutenção.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Neonergia Pernambuco para obter informações sobre o restabelecimento da energia elétrica das lojas localizadas nas vias próximas aos imóveis atingidos pelo incêndio.

Em nota, a empresa informou que todo o fornecimento de energia da região foi normalizado às 15h40 do último domingo (24). Apesar disso, uma nova equipe será enviada ao local para avaliar a situação e adotar as medidas necessárias.

De acordo com a nota, cerca de 17 imóveis, localizados em trechos das ruas Santa Rita, Nogueira e Padre Muniz, foram interditados após a verificação.

Comerciantes e ambulantes do perímetro interditado seguem impossibilitados de trabalhar. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

Comerciantes e ambulantes do perímetro interditado seguem impossibilitados de trabalhar. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

Comerciantes e ambulantes do perímetro interditado seguem impossibilitados de trabalhar. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

Comerciantes e ambulantes do perímetro interditado seguem impossibilitados de trabalhar. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

Comerciantes e ambulantes do perímetro interditado seguem impossibilitados de trabalhar. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

Comerciantes e ambulantes do perímetro interditado seguem impossibilitados de trabalhar. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

Comerciantes e ambulantes do perímetro interditado seguem impossibilitados de trabalhar. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

Comerciantes e ambulantes do perímetro interditado seguem impossibilitados de trabalhar. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

Comerciantes e ambulantes do perímetro interditado seguem impossibilitados de trabalhar. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

Desde a madrugada de sábado, a equipe do órgão acompanha a situação do sinistro com o apoio de imagens de drone, o que permitiu identificar os sete móveis que foram diretamente afetados pelas chamas.

Impactos e prejuízos

Na madrugada do último sábado, O incêndio atingiu o segundo andar do imóvel utilizado como depósito por Edimilson Silva, comerciante da Rua Santa Rita de Cássia há 13 anos, onde ficava grande parte do estoque do seu comércio, resultando em um prejuízo estimado em cerca de R$ 40 mil em mercadorias.

"A gente guardava o estoque do comércio no segundo andar de um dos prédios que foram atingidos pelo incêndio. Infelizmente, perdemos tudo, com um prejuízo de R$ 40 mil em mercadoria. Hoje eu vim trabalhar, mas trabalhar como? A área tá interditada e a gente não pode abrir por enquanto por conta do risco de desabamento", desabafou o comerciante.

Edimilson Silva, morador do bairro do Pina, Zona Sul do Recife, possui um box de vendas na Rua Santa Rita de Cássia, em frente aos estabelecimentos que foram atingidos pelo fogo. Por conta da interdição do local, o comerciante segue impedido de trabalhar. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

O comerciante destaca ainda que os impactos vão além do prejuízo individual. De acordo com ele, diversas lojas da região foram destruídas ou severamente atingidas pelas chamas, como o Armarinho Ivo. Ele afirma que aproximadamente 200 famílias foram diretamente afetadas pela situação, especialmente comerciantes que dependiam das vendas de produtos ligados ao período junino e à Copa do Mundo de 2026.

"A rua tá parada. No sábado, o comércio não funcionou porque todo mundo tava sem energia e sem poder funcionar. A gente pede as órgãos responsáveis para tentar agilizar a liberação completa dessa rua, porque são muitas famílias que dependem do trabalho aqui", finalizou Edimilson.

Além dos estabelecimentos destruídos, outras lojas seguem fechadas e outras seguem sem luz devido à falta de energia e às interdições na área, como o Center dos Presentes, loja administrada por Clécia Lemos há mais de 30 anos.

"Estou agora até agora esperando a Neoenergia fazer a religação da minha energia. Eu estou sendo prejudicada pela falta dela, tá tudo escuro. Eu cheguei às oito da manhã em ponto e continuo sem energia. Liguei para eles e disseram que iam vir e resolver o problema, mas até agora não chegou ninguém", relatou a comerciante que trabalha ao lado de quatro funcionários, dois sobrinhos e dois amigos.

Clécia Lemos, moradora do bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, teve sua loja afetada pela falta de energia elétrica em decorrência do incêndio que ocorreu no último sábado (23). Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

Enquanto equipes da Defesa Civil e da Neoenergia seguem atuando na área, vendedores da região aguardam medidas que reduzam os impactos negativos causados ao comércio local.

Após acumularem diversos prejuízos desde o sinistro, os comerciantes também cobram uma atuação mais rápida e estratégica dos órgãos responsáveis.

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