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Recife Defesa Civil interdita andares de prédio após incêndio que matou tio, sobrinha e três cachorros Foi realizada a interdição total do 3º andar do Bloco A, onde o fogo atingiu o apartamento 304

A Defesa Civil do Recife interditou dois andares do prédio onde ocorreu o incêndio que deixou duas pessoas e três cachorros mortos nessa terça-feira (21), no bairro Santana, na Zona Norte do Recife.

De acordo com o órgão, após nova vistoria no Edifício Vivenda de Casa Forte, localizado na Rua Samuel Farias, 122, foi realizada a interdição total do 3º andar do Bloco A, onde o fogo atingiu o apartamento 304.

Também houve a interdição parcial do 4º andar devido ao desprendimento do gesso e do revestimento no teto dos corredores da escada de acesso.

"As áreas só serão liberadas após a realização dos serviços necessários de recuperação, com acompanhamento de profissionais habilitados", afirmou a Defesa Civil do Recife.

Relembre o caso

O incêndio aconteceu na madrugada dessa terça-feira (21), no apartamento 304 do Edifício Vivenda de Casa Forte, no bairro Santana. Morreram no local a estudante Hannah Cauás, de 17 anos, o tio Gustavo Cauás, 50, ao tentar salvá-la, e três cães.

Gustavo Cauás e Hannah Cauás, tio e sobrinha, não sobreviveram ao incêndio que atingiu apartamento no Edifício Vivenda de Casa Forte | Foto: Redes Sociais/Reprodução

No imóvel também estava o pai da adolescente, que teria conseguido sair do local desnorteado e comunicado a um vizinho que a filha estava no quarto.

O Corpo de Bombeiros atuou na ocorrência, mobilizando cinco viaturas e 14 militares. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pela Delegacia de Casa Amarela.

O Colégio Casa Forte, onde Hannah estudava, emitiu nota sobre o falecimento: "Com profundo pesar, comunicamos o falecimento da estudante Hannah Virgilia Cauás Cavalcanti, do 3º Ano do Ensino Médio. Para todos da escola, ficará eternamente a lembrança de uma jovem sensível, afetuosa e companheira. Nesse momento de forte emoção, nos solidarizamos com a família".



O Sindicato dos Arquitetos no Estado de Pernambuco (Saepe) manifestou pesar pela morte de Gustavo Cauás. "A arquitetura pernambucana perde não apenas um profissional de excelência, sócio de um escritório de referência e professor dedicado, mas um ser humano de coragem incomum. Gustavo partiu como um herói, em uma tentativa desesperada de salvar sua sobrinha, Hannah Cauás, em um incêndio em Casa Forte. Sua atitude final foi o reflexo da generosidade que sempre marcou sua trajetória pessoal e docente".

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