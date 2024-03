A- A+

RETOMADA Defesa Civil libera entorno de prédio atingido por incêndio no bairro da Torre, no Recife Liberação acontece após um trabalho de vistoria no local

Após realizar um trabalho de vistoria em conjunto com os Bombeiros e a construtora Carrilho, a Defesa Civil liberou no início da noite desta sexta-feira (29) o entorno do prédio Botanik Torre Flora, localizado no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife.

O edificio, que está em fase de construção, foi atingido por incêndio na noite de quinta-feira (28). Por meio de nota, a empresa responsável pela obra afirmou que "atendeu a todas as orientações das autoridades competentes visando restabelecer a normalidade no entorno do edifício".

Na manhã desta sexta, o secretário executivo de Defesa Civil do Recife, coronel Cássio Sinomar afirmou que o trabalho seria realizado para verificar a integridade da parte estrutural da construção do prédio.



Ainda na noite da quinta, o Corpo de Bombeiros já havia afirmado que, apesar do acidente, a estrutura não corria o risco de colapsar. O incêndio atingiu diversos andares do edifício. Segundo o Corpo de Bombeiros, o grande volume de material espalhado na obra ajudou a propagar o fogo rapidamente.

