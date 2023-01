A- A+

Sertão do Pajeú Defesa Civil Nacional declara situação de emergência em três cidades pernambucanas Com a medida, Brejinho, Solidão e Itapetim ficam aptas a solicitarem recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)

A Defesa Civil Nacional divulgou, no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (10), uma portaria em que reconhece situação de emergência nas cidades pernambucanas de Brejinho, Solidão e Itapetim, no Sertão do Pajeú, e em mais nove municípios brasileiros atingidos por desastres naturais

Com a medida, as cidades ficam aptas a solicitarem recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para atendimento à população afetada, para socorro, assistências às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada.

Os municípios pernambucanos estão no grupo dos que apresentam estiagem, junto às cidades de Alvarães, no Amazonas; Pedra Branca, na Paraíba; e Nossa Senhora Aparecida, em Sergipe, que também foram reconhecidas em situação de emergência.



Além destas, outros seis municípios obtiveram o status por conta de chuvas intensas. São eles Ibiraçu, no Espírito Santo; Antônio Dias e São Geraldo da Piedade, em Minas Gerais; e Mairiporã, São Carlos e Socorro, em São Paulo.

Agora, a gestão de cada cidade deve fazer a solicitação de recursos no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Com base nas informações enviadas, uma equipe técnica da Defesa Civil Nacional avaliará as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a valor ser liberado.

