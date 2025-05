Defesa Civil realiza nova vistoria em imóveis interditados após incêndio em loja no Centro do Recife

A- A+

Na manhã desta segunda-feira (18), a Defesa Civil do Recife realizou uma nova vistoria nos imóveis que foram interditados no Centro do Recife em decorrência do incêndio que aconteceu na noite da última sexta-feira (16). As chamas tiveram início no prédio do antigo Cinema Glória, onde hoje funciona uma loja de artigos para festas.

No total, 13 imóveis na Rua das Calçadas, Praça Dom Vital e Rua Direita, no bairro de São José, seguem bloqueados pela Defesa Civil devido ao risco estrutural provocado pelo fogo.

De acordo com a gerente geral de engenharia da Defesa Civil, Elaine Hawson, dois imóveis estão sendo avaliados na manhã de hoje.

“Estamos continuando a vistoria em mais dois imóveis para avaliar a possibilidade de desinterdição, mas esse local em frente aos imóveis que foram atingidos pelo incêndio e o imóvel onde ocorreu o incêndio não serão desinterditados neste momento.”, destacou Hawson.

Ainda segundo ela, os proprietários dos locais afetados precisam restabelecer a segurança do perímetro, realizando os reparos necessários para garantir a integridade estrutural dos imóveis afetados.

“Se existe uma fachada comprometida, eles precisam tomar providências para reparar e reconstruir o restante da construção que permaneceu”, explicou.



