SUL Defesa Civil reconhece estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite (PSDB) declarou o estado de calamidade pública

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional reconheceu o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul em decorrência das chuvas intensas que atingem a região.



A Portaria está publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta quinta-feira (2).

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), declarou o estado de calamidade pública depois que a sequência de temporais deixou mais de 5 mil desalojados, afetando 134 municípios gaúchos.



