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alerta Defesa Civil saudita emite alertas de perigo em cidades próximas ao Iêmen Locais foram alvos de ataques dos rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, no início desta semana

As autoridades da Arábia Saudita emitiram nesta quinta-feira (10) alertas de emergência devido a um potencial risco em duas áreas próximas à fronteira com o Iêmen, após os houthis afirmarem que Riad lançou dezenas de ataques aéreos contra o país.

Os alertas foram emitidos nas cidades de Abha e Khamis Mushait. Ambas foram alvos de ataques dos rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, no início desta semana. As advertências foram suspensas pouco depois, informou a Defesa Civil saudita.

A guerra no Oriente Médio começou em 28 de fevereiro, com ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, seguidos por represálias de Teerã na região.

Inicialmente, os houthis permaneceram à margem do conflito, mas em julho permitiram o pouso de um avião iraniano no Iêmen, apesar do controle saudita do espaço aéreo.

Desde então, os rebeldes decretaram um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita e intensificaram os ataques contra embarcações e alvos em território saudita.

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