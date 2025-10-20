A- A+

PERNAMBUCO Defesa Civil vistoria terreno onde desabou residencial em Olinda Local está interditado e casa ao lado também foi fechada com estrutura comprometida

Os agentes da Defesa Civil de Olinda chegaram à Rua Bernardo Sena Dias, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), por volta das 9h10 desta segunda-feira (20), para vistoriar o terreno residencial onde houve o desabamento de oito casas, na manhã desse domingo (19), deixando dois mortos e 10 feridos.

Ainda no domingo, o órgão interditou definitivamente o terreno e a casa de número 231, que fica ao lado esquerdo e teve a estrutura comprometida, porque uma parede inteira caiu sobre ela.

Outras residências da direita também foram interditadas, mas parcialmente, para dar viabilidade ao trabalho dos bombeiros.

“O trabalho hoje é de vistoria das edificações da circunvizinhança para verificar se afetou a estabilidade dessas edificações e orientar moradores. Alguns moradores do conjunto manifestaram interesse por recuperar pertences. Separamos uma equipe para mexer nos entulhos e para caso aconteça alguma coisa”, comenta o secretário de Defesa Civil do município, coronel Carlos Albuquerque.

Ainda segundo o coronel, a Prefeitura de Olinda orientou que todo apoio fosse dado às famílias e, caso haja interesse de reconstrução de imóveis, ficará a cargo dos moradores.

“A gente sempre orienta nos laudos que seja procurado um profissional habilitado com registro no Crea [Conselho Regional de Engenharia e Agronomia], para evitar que seja uma edificação irregular e venha causar um novo desastre”, complementa.

Confira as imagens do trabalho de vistoria:

Casas passam por vistoria na manhã desta segunda-feira (20) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Casas passam por vistoria na manhã desta segunda-feira (20) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Casas passam por vistoria na manhã desta segunda-feira (20) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Casas passam por vistoria na manhã desta segunda-feira (20) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Casas passam por vistoria na manhã desta segunda-feira (20) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Casas passam por vistoria na manhã desta segunda-feira (20) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Casas passam por vistoria na manhã desta segunda-feira (20) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Mortos

O Corpo de Bombeiros enviou viaturas ao local para resgatar as vítimas, pouco tempo depois da tragédia. A última a ser achada foi a idosa Luzinete dos Anjos Lima, de 69 anos. Cadeirante e com as duas pernas amputadas, ela ficou soterrada nos escombros. Foram mais de dez horas de buscas. Cláudio dos Anjos Silva, 40, morreu ainda no local.

A luta pela sobrevivência

O idoso José de Lima, 67, segue internado no Hospital da Restauração (HR), no Derby, Centro do Recife. Ele teve 85% do corpo queimado, está em estado grave, entubado, com vários inchaços no corpo e principalmente no rosto. Familiares devem visitá-lo às 14h desta segunda-feira.

Saiba os nomes das vítimas:

Fatais:

Cláudio dos Anjos Silva

Luzinete dos Santos Lima

Soterrada:

José de Lima

Levadas ao hospital:

Vitória Gabryella Soares Ferreira de Freitas

Vanessa Sophya Soares Ferreira de Freitas

Maria José da Silva Santos

Socorridas no local:

Genivaldo

Lia

Patrícia

André

Maria de Fatima Gomes Duarte

Não estavam em casa:

João

Sandra

O dor do luto e a missão do recomeço

Moradores que sobreviveram e vizinhos amanheceram em frente ao imóvel. Perplexos, eles ainda custam acreditar como tudo o aconteceu.

Possivelmente, uma explosão de gás teria causado o desabamento das cinco casas que ficavam no térreo e das três do primeiro andar. Tudo vai ser analisado pelo Instituto de Criminalística (IC) e o laudo pericial sai em até 30 dias.

Livramento

Morando há cinco meses no residencial, a auxiliar de cozinha Sandra Moura, de 54 anos, não estava em casa quando a estrutura ruiu. Ela saiu no domingo, às 6h30, para trabalhar no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife. Foi quando recebeu, por volta das 10h30, a notícia por meio de uma amiga.

“Minha amiga me perguntou se eu já tinha agradecido pelo livramento. Eu pensei que fosse alguma coisa relacionada a trânsito. Não entendi. Quando eu peguei nas mãos dela, senti que estavam trêmulas. Foi aí que ela me falou da explosão, que tudo foi abaixo e houve vítimas [fatais]. Num momento como esse você não sabe o que falar e pensar. Eu só me desesperei”, detalhou ela.

Hoje, Sandra agradece pelo livramento, reflete sobre o ocorrido e visa um recomeço. O trabalho para reconquistar o que se foi vai ser intenso. Ela tem dois gatos, chamados de Cléo e Thor. A fêmea ainda não foi encontrada e deve ser procurada pela Defesa Civil. O macho ainda deve ser recuperado, mas já foi avistado.

“É uma sensação que a gente não sabe descrever. É uma dor muito grande. Agradeço a Deus pelo livramento e pela oportunidade da vida. Ele é o Deus que tudo sabe, tudo pode e tudo criou. Ele tem um propósito nas nossas vidas, mesmo que a gente não entenda. Dá para entender?”, questiona.

Enterros

O corpo de Luzinete dos Santos Lima ainda deve ser liberado do Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana. O velório está previsto para acontecer nesta terça-feira (21), em Lagoa do Carro, na Mata Norte do estado, onde a mãe dela está enterrada.

