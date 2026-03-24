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Defesa de Jairinho não descarta abandonar novo júri caso todas as provas não sejam disponibilizadas

Julgamento foi adiado para 25 de maio após advogados deixarem o plenário; pena para o ex-vereador e para Monique Medeiros, mãe do menino, pode chegar a 50 anos de prisão para cada um

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Dr. Jairinho, padrasto de HenryDr. Jairinho, padrasto de Henry - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Os advogados de Dr. Jairinho explicaram, na saída do Tribunal do Júri nesta segunda-feira, que deixaram apenas o julgamento ocorrido nesta data (quando anunciaram que abandonariam o plenário), mas que seguem na defesa do cliente.

O argumento da defesa é que não houve acesso à integralidade das provas, o que é exemplificado, segundo os advogados, pelo notebook de Leniel Borel — pai de Henry Borel, menino de 4 anos morto em 8 de março de 2021 —, ao qual tiveram acesso na última sexta-feira.

O conteúdo do computador, segundo a defesa do ex-vereador, foi selecionado e não disponibilizado em sua integralidade, conclusão feita partir da análise de um perito contratado pelos advogados do ex-vereador.

— Não foi surpresa para ela (juíza Elizabeth Louro). Avisamos a ela (em reunião na última quinta-feira): “excelência, se não tivermos a integralidade de todas as provas, nós nem vamos aparecer nessa sessão”. E foi combinado com ela lá que cederia todo o conteúdo dessa prova digital que estava faltando. O perito Júlio Luz constatou que a Polícia Civil pinçou apenas contatos e e-mails desse notebook e nos passou. O conteúdo grosso não foi cedido a essa defesa — afirmou o advogado Fabiano Lopes, que defende Jairinho.

— Nós precisamos de paridades de armas, e isso não está acontecendo. O Jairinho pode ser condenado, pode ser absolvido, isso faz parte do processo, porém o que essa defesa exige é que tudo aconteça conforme as regras do Código de Processo Penal, o que não está acontecendo.

 

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Mesmo diante da decisão da juíza Elizabeth Louro, do II Tribunal do Júri, de que a próxima sessão será prosseguida mesmo com o abandono dos advogados, com a Defensoria Pública assumindo o caso, Fabiano Lopes reforça que a defesa de Jairinho voltará a abandonar o plenário caso sigam, como entendem, sem acesso total às provas.

— O cliente tem a capacidade de escolher a defesa que ele quer, inclusive de não aceitar a defensoria. Mas até para demonstrar que esta defesa tem coerência, por que hoje não teve a integralidade de tudo e não fizemos o júri, em data posterior sem essa mesma integralidade nós vamos fazer? — sustentou o advogado. — Já estamos avisando, se não tiver integralidade das provas, provavelmente também não terá júri.

Monique solta
O julgamento pela morte do menino Henry Borel — ocorrido em 8 de março de 2021 — foi adiado nesta segunda-feira, após os advogados do ex-vereador Dr. Jairinho abandonarem o plenário. Juíza responsável pelo caso, Elizabeth Louro classificou a ação como "abandono ilegítimo" e marcou para 25 de maio a retomada do júri.

Na decisão, ela determinou ainda o relaxamento da prisão de Monique Medeiros, com expedição de alvará de soltura, ao entender que mantê-la no presídio significaria um “constrangimento legal”, já que a ré não contribuiu para o adiamento. Jairinho, por sua vez, permanecerá preso. Após a interrupção da sessão, tanto ele quanto Monique comemoraram o desfecho, enquanto o pai do menino, o engenheiro e vereador Leniel Borel, chorava.

O advogado de Jairinho entende ainda como “correta” a soltura de Monique Medeiros porque concorda com o excesso de prazos.

Henry Borel morreu aos 4 anos, em março de 2021. Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, responde por homicídio qualificado, tortura e coação. Monique é acusada de homicídio por omissão qualificado, tortura e coação. Ambas as acusações têm o agravante de as agressões terem ocorrido em ambiente familiar e a vítima ser menor de 14 anos. Se forem condenados, a pena pode chegar a mais de 50 anos de prisão para cada um.

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