Defesa de motorista que atropelou duas jovens se manifesta: 'Profundo abalo emocional'

A defesa de Brendo dos Santos Sampaio, 26 anos, motorista que atropelou e matou duas jovens de 18 anos na quarta-feira, 9, na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, na região do ABC paulista, se manifestou por meio de nota, sobre o trágico acidente. Com o impacto, os corpos das vítimas foram lançados a 50 metros do local.



Conforme a nota divulgada nas redes sociais, desde o momento do ocorrido, Sampaio se encontra "em estado de profundo abalo emocional e choque, sem condições psicológicas".



Os esclarecimentos da assessoria jurídica do rapaz foram publicados por meio de rede social da Beserra Advogados nessa sexta-feira, 11, em nota assinada pelos advogados Francisco Souza (OAB 431.540), Thaís Vianna (OAB 344.609) e Thalita Beserra (OAB 467.345).



A defesa reitera a informação de que as jovens atravessaram a via com o sinal vermelho para pedestres. "Ainda que a velocidade do veículo não estivesse compatível com a da via, trata-se de uma fatalidade, cuja dinâmica completa será esclarecida por meio das investigações e da perícia técnica", disse.



Para especialistas ouvidos pelo Estadão, no entanto, o sinal fechado para as pedestres não isenta automaticamente o motorista de toda a culpa pelo acidente.



Ainda de acordo com os advogados de Sampaio, não há precisão quanto à velocidade do veículo no momento do acidente. "Uma vez que ele não se recorda dos detalhes no momento do impacto."



Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, Sampaio foi indiciado por homicídio doloso (com intenção de matar) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia na quinta-feira, 10.



A decisão foi tomada pelo juiz do Plantão Judicial da Comarca de Santo André, responsável pela audiência de custódia. O rapaz, que é estudante de Direito, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Bernardo do Campo.



"Informamos que, nessa sexta-feira, 11, a defesa técnica irá protocolar o pedido de revogação da prisão preventiva", disse a defesa. Procurada na manhã deste sábado, 12, os advogados não informaram se já protocolaram o pedido.



Suspeita de carro modificado



Em nota, a Secretaria da Segurança informou também neste sábado que exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) para o veículo do indiciado.



"Os laudos estão em elaboração para auxiliar no esclarecimento da dinâmica dos fatos, além de constatar eventuais modificações no automóvel", disse a SSP. Em geral, essas alterações no veículo são feitas para dar mais potência ao carro. Questionada pela reportagem, a defesa não se manifestou sobre isso até o momento.



Suspeita de prática de 'racha' no momento do atropelamento



De acordo com uma testemunha ouvida pela polícia, o rapaz dava indícios de estar disputando um racha com outro veículo no momento em que atropelou Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa, ambas de 18 anos.



Diante da suspeita de que Sampaio praticava "racha" no momento do atropelamento e, o entendimento é de que ele teria assumido o risco de matar.



"Destarte, no presente caso, o indiciado ao lançar-se em prática de altíssima periculosidade em via pública e mediante alta velocidade (em conduta conhecida por "racha"), teria consentido com que o resultado se produzisse. Logo, há dolo eventual na espécie", escreveu a polícia. A defesa de Sampaio nega.



Infrações por excesso de velocidade



Ele tinha doze infrações de trânsito, sendo sete delas por excesso de velocidade. A informação foi divulgada pela delegada responsável pela investigação, Kelly Sachetto, em entrevista à Record TV.



Na ocasião, a SSP também informou que o motorista do carro dirigia em alta velocidade. "A Polícia Civil obteve imagens de câmeras de monitoramento que indicam que o autor dirigia em alta velocidade."



O motorista permaneceu no local, após a ocorrência do acidente. "Ele prestou socorro no mesmo momento, não se evadindo do local. E o teste para embriaguez deu negativo", disseram os advogados, em outra ocasião. Sampaio foi submetido ao teste do etilômetro (bafômetro), que resultou negativo



Amigas inseparáveis



Segundo familiares, as duas eram amigas próximas e se formaram juntas na mesma escola. Antes do acidente, elas estariam celebrando a conquista do emprego de Isabelle, que começaria na nova experiência profissional na semana que vem.



"As duas eram amigas inseparáveis, estudaram o ensino médio juntas e morreram juntas", disse Claudilene Helena de Lima, mãe de Isabelli, em entrevista a repórteres na quinta-feira.

