Defesa de Trump pede adiamento de julgamento sobre apropriação de documentos da Casa Branca

Os advogados do ex-presidente americano Donald Trump pediram a um juiz federal na noite de segunda-feira que adiasse indefinidamente seu julgamento por acusações de apropriação ilegal de documentos confidenciais da Casa Branca após deixar o cargo. A defesa do republicano alega que o processo não deveria começar até que todas as "moções substantivas" do caso tenham sido apresentadas e decididas.

O pedido por escrito — apresentado 30 minutos antes do prazo final, à meia-noite — representa um teste inicial significativo para a juíza Aileen Cannon, nomeada no passado por Trump e que agora está supervisionando o caso. Se concedido, poderia ter o efeito de empurrar o julgamento de Trump para os estágios finais da campanha presidencial, na qual ele lidera a primárias republicanas, ou até mesmo após a eleição de 2024.

Embora o controle do tempo seja importante em qualquer questão criminal, ele pode ser especialmente decisivo no caso de Trump, no qual é acusado de se apropriar ilegalmente de 31 documentos sigilosos e obstruir os repetidos esforços do governo para recuperá-los.

Caso Trump seja candidato nas últimas etapas da campanha presidencial e réu em um processo criminal federal ao mesmo tempo, o tribunal poderá enfrentar complicações inéditas no país. Se o julgamento for adiado para depois da eleição e Trump vencer, ele poderá tentar conceder perdão a si mesmo depois de assumir o cargo ou fazer com que o procurador-geral arquive o caso.

Alguns dos conselheiros do ex-presidente foram francos em conversas privadas, dizendo que ele está buscando a vitória nas eleições como uma solução para seus problemas legais. E o pedido de um adiamento por tempo indeterminado do julgamento de Trump e de seu corréu, Walt Nauta, um assessor pessoal, representa uma questão de alto risco para Cannon, que entrou no caso já sob escrutínio por ter tomado decisões favoráveis a Trump nas fases iniciais da investigação.



A solicitação da defesa veio em resposta a um pedido apresentado no mês passado por promotores que trabalham para o advogado especial, Jack Smith, que tentou marcar a data do julgamento para 11 de dezembro. Cannon havia inicialmente agendado o julgamento para agosto.

Os juízes têm ampla liberdade para definir os cronogramas dos julgamentos, e as ordens de agendamento normalmente não estão sujeitas a apelação para os tribunais superiores. Dito isso, dada a natureza extraordinária do caso de Trump e as possíveis implicações de um atraso, os promotores sob o comando de Smith poderiam, em teoria, tentar apresentar uma justificativa para contestar uma decisão tomada por Cannon ao 11º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA.

Os advogados de Trump apresentaram seu pedido a Cannon com um apelo para uma deliberação cautelosa e como uma forma de proteger a democracia.

"Este caso extraordinário representa um sério desafio tanto para o fato quanto para a percepção de nossa democracia americana", escreveram os advogados, Chris M. Kise e Todd Blanche para Trump, e Stanley Woodward Jr. e Sasha Dadan para Nauta.

"O tribunal agora preside uma acusação promovida pela administração de um presidente em exercício contra seu principal rival político, ele próprio um dos principais candidatos à presidência dos Estados Unidos", escreveram eles. "Portanto, uma consideração ponderada e um cronograma que permita uma revisão cuidadosa e completa dos procedimentos que levaram a essa acusação e às questões legais sem precedentes aqui apresentadas atende melhor aos interesses dos réus e do público."

Os advogados também observaram o entrelaçamento incomum da lei e da política no caso, sugerindo que o status de Trump como candidato à presidência deveria ser levado em consideração no momento do julgamento.

"O presidente Trump está concorrendo à presidência dos Estados Unidos e é atualmente o provável candidato do Partido Republicano", escreveram eles. "Esse empreendimento exige uma quantidade enorme de tempo e energia, e esse esforço continuará até a eleição em 5 de novembro de 2024."

Eles ainda sugeriram que não havia justificativa para um julgamento acelerado. "Embora o governo pareça favorecer uma abordagem rápida (e, portanto, superficial) para este caso, ele não pode apontar nenhuma exigência ou urgência que exija um julgamento rápido", escreveram. "Não há ameaça contínua aos interesses de segurança nacional nem qualquer preocupação com relação à atividade criminosa contínua."

Na segunda-feira, horas antes dos advogados de Trump solicitarem o adiamento do julgamento, um advogado de Nauta pediu à juíza Cannon que adiasse uma audiência do caso que estava marcada para sexta-feira. A defesa e a acusação acabaram concordando em adiar a audiência, que será realizada no Tribunal Distrital dos EUA em Fort Pierce, Flórida, até a próxima terça-feira. Cannon ainda precisa dar sua aprovação para a mudança de horário.

