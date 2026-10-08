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Caso Master Defesa de Vorcaro pede que Fachin envie a Mendonça pedido de liberdade Advogados de banqueiro alegam que ele está há oito meses na cadeia sem indiciamento e abertura e ação penal

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro pediu que presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, determine ao ministro André Mendonça que decida sobre o pedido de revogação da prisão do dono do Banco Master que está pendente de análise.

Os advogados de Vorcaro dizem que ele não pode ficar no "limbo". A defesa destaca que há pedidos urgentes sem análise por parte de Mendonça já que os procedimentos relacionados ao caso Master estão em suspenso desde que foram remetidos ao gabinete de Fachin.

A defesa diz ter comparecido ao gabinete de Mendonça nesta quarta, reiterando o pedido de revogação da prisão, porque Vorcaro está "preso há mais de oito meses, sem ter sido indiciado e sem ação penal".

Os advogados dizem que a manutenção da prisão "afronta a norma processual, constitucional e se mostra injustificável".

Os procedimentos relacionados ao caso Master foram remetidos ao gabinete do presidente do STF no dia 12 de setembro, em meio à crise na Corte, com as acusações trocadas entre Mendonça e o ministro Alexandre de Moraes.

Pedido semelhante, também endereçado a Fachin, tratou de um pedido de soltura de Maurício Camisotti, empresário suspeito de operar esquema de fraudes no INSS. O advogado Daniel Bialski integra tanto a equipe de defesa de Vorcaro como a de Camisotti.

A defesa sustenta que Camisotti está preso há "um ano e dois meses sem ter sido indiciado e sem ação penal". "O direito do Peticionário não pode ficar neste limbo, havendo pedidos urgentes sem análise, dentre eles requerimentos que tratam diretamente da liberdade", repetiu o advogado.

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