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Defesa Social do Cabo descobre câmeras de monitoramento clandestinas em Gaibu

O Serviço de Inteligência da Secretaria Municipal de Defesa Social foi responsável pela descoberta

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Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho retira câmeras escondidas Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho retira câmeras escondidas  - Foto: Divulgação/Secretaria de Defesa Social do Cabo de Santo Agostinho

Numa operação realizada na manhã desta segunda-feira (01), a Secretaria de Defesa Social do Cabo de Santo Agostinho removeu cinco câmeras clandestinas, instaladas em postes na orla de Gaibu e na Avenida Laura Cavalcanti. Os equipamentos utilizavam a rede da Neoenergia e estavam em pontos estratégicos, de maneira a acompanhar a movimentação de pessoas e veículos nas vias.

A descoberta foi realizada pelo Serviço de Inteligência da Secretaria Municipal de Defesa Social, que identificou equipamentos estranhos aos utilizados pelo sistema de videomonitoramento do órgão. Na região há a presença de organizações criminosas com foco no tráfico de drogas, o que levanta suspeitas sobre o uso de câmeras ilegais na área.  

“O caso será investigado pela polícia”, disse o secretário de Defesa Social, Julierme Veras, que solicitou à polícia civil a abertura de inquérito para descobrir os responsáveis pela ação.

Retirada de câmeras clandestinas em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho Retirada de câmeras clandestinas em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho  - Foto: Divulgação/Secretaria de Defesa Social do Cabo de Santo Agostinho

“A instalação de câmeras clandestinas por particulares em vias públicas é ilegal, pois viola o direito fundamental à privacidade, à intimidade e ao livre trânsito das pessoas”, disse o secretário.

Ele explica que o monitoramento de espaços públicos é atribuição exclusiva dos órgãos de segurança pública. “A captação não autorizada pode configurar até mesmo crime de interceptação de comunicações ambientais ou captação indevida de dados (Art. 154-A do Código Penal), dependendo da forma como o equipamento é operado”.

Outro caso
Na última quinta-feira (28), policiais militares do 19º BPM, deflagraram a terceira etapa da Operação Ponto Cego, ação integrada com a Neoenergia para combater sistemas clandestinos de monitoramento utilizados por grupos criminosos na Zona Sul do Recife. 

A operação ocorreu simultaneamente nos bairros da Cohab, Ibura, Jordão e Imbiribeira. Ao todo, foram recolhidas 43 câmeras instaladas ilegalmente em postes, áreas elevadas e pontos estratégicos. 


Além da retirada dos dispositivos, a operação também resultou na prisão em flagrante de três suspeitos e na apreensão de 01 pistola calibre .380; 01 revólver calibre .38; diversas munições; 27 ziplocks de maconha ; 73 pinos de cocaína e 01 celular. Os envolvidos e o material ilícito foram levados à delegacia de Boa Viagem para adoção das medidas legais.

Material que também foi apreendido após a Operação Ponto CegoMaterial que também foi apreendido após a Operação Ponto Cego - Divulgação/PMPE

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