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Alerta Defesa Social do Cabo descobre câmeras de monitoramento clandestinas em Gaibu O Serviço de Inteligência da Secretaria Municipal de Defesa Social foi responsável pela descoberta

Numa operação realizada na manhã desta segunda-feira (01), a Secretaria de Defesa Social do Cabo de Santo Agostinho removeu cinco câmeras clandestinas, instaladas em postes na orla de Gaibu e na Avenida Laura Cavalcanti. Os equipamentos utilizavam a rede da Neoenergia e estavam em pontos estratégicos, de maneira a acompanhar a movimentação de pessoas e veículos nas vias.

A descoberta foi realizada pelo Serviço de Inteligência da Secretaria Municipal de Defesa Social, que identificou equipamentos estranhos aos utilizados pelo sistema de videomonitoramento do órgão. Na região há a presença de organizações criminosas com foco no tráfico de drogas, o que levanta suspeitas sobre o uso de câmeras ilegais na área.

“O caso será investigado pela polícia”, disse o secretário de Defesa Social, Julierme Veras, que solicitou à polícia civil a abertura de inquérito para descobrir os responsáveis pela ação.

Retirada de câmeras clandestinas em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho - Foto: Divulgação/Secretaria de Defesa Social do Cabo de Santo Agostinho

“A instalação de câmeras clandestinas por particulares em vias públicas é ilegal, pois viola o direito fundamental à privacidade, à intimidade e ao livre trânsito das pessoas”, disse o secretário.

Ele explica que o monitoramento de espaços públicos é atribuição exclusiva dos órgãos de segurança pública. “A captação não autorizada pode configurar até mesmo crime de interceptação de comunicações ambientais ou captação indevida de dados (Art. 154-A do Código Penal), dependendo da forma como o equipamento é operado”.

Outro caso

Na última quinta-feira (28), policiais militares do 19º BPM, deflagraram a terceira etapa da Operação Ponto Cego, ação integrada com a Neoenergia para combater sistemas clandestinos de monitoramento utilizados por grupos criminosos na Zona Sul do Recife.

A operação ocorreu simultaneamente nos bairros da Cohab, Ibura, Jordão e Imbiribeira. Ao todo, foram recolhidas 43 câmeras instaladas ilegalmente em postes, áreas elevadas e pontos estratégicos.



Além da retirada dos dispositivos, a operação também resultou na prisão em flagrante de três suspeitos e na apreensão de 01 pistola calibre .380; 01 revólver calibre .38; diversas munições; 27 ziplocks de maconha ; 73 pinos de cocaína e 01 celular. Os envolvidos e o material ilícito foram levados à delegacia de Boa Viagem para adoção das medidas legais.

Material que também foi apreendido após a Operação Ponto Cego - Divulgação/PMPE

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