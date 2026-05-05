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Guerra no Oriente Médio Defesas Aéreas dos Emirados Árabes Unidos 'enfrentam ativamente' mísseis e drones do Irã 'Sistemas de defesa aérea dos Emirados estão interceptando mísseis e inovações de veículos aéreos não tripulados", afirmou o Ministério da Defesa em um comunicado divulgado no X

Os Emirados Árabes Unidos informaram, nesta terça-feira (5), que seus sistemas de defesa aérea estão interceptando mísseis e drones originários do Irã pelo segundo dia consecutivo, semanas após o frágil cessar-fogo estabelecido entre os Estados Unidos e o Irã.

BREAKING: The UAE says its air defense systems are currently responding to a missile threat. pic.twitter.com/8yuSL1BQkN — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 5, 2026

"Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos estão interceptando mísseis e inovações de veículos aéreos não tripulados", afirmou o Ministério da Defesa em um comunicado divulgado no X, no qual acrescentou que os dispositivos são originários do Irã.

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