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Guerra no Oriente Médio

Defesas Aéreas dos Emirados Árabes Unidos 'enfrentam ativamente' mísseis e drones do Irã

'Sistemas de defesa aérea dos Emirados estão interceptando mísseis e inovações de veículos aéreos não tripulados", afirmou o Ministério da Defesa em um comunicado divulgado no X

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Bandeira dos Emirados Árabes Unidos Bandeira dos Emirados Árabes Unidos  - Foto: Tim de Waele/Getty Images

Os Emirados Árabes Unidos informaram, nesta terça-feira (5), que seus sistemas de defesa aérea estão interceptando mísseis e drones originários do Irã pelo segundo dia consecutivo, semanas após o frágil cessar-fogo estabelecido entre os Estados Unidos e o Irã.

 

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"Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos estão interceptando mísseis e inovações de veículos aéreos não tripulados", afirmou o Ministério da Defesa em um comunicado divulgado no X, no qual acrescentou que os dispositivos são originários do Irã.

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