A- A+

eua Déficit comercial dos EUA em outubro foi o menor em 15 anos Dados foram divulgados nesta quinta-feira (8) pelo Departamento do Comércio

O déficit comercial dos Estados Unidos continuou diminuindo em outubro e atingiu seu nível mais baixo desde junho de 2009, devido a uma combinação de maiores exportações e menores importações, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (8) pelo Departamento do Comércio.

Em outubro, o déficit comercial de bens e serviços caiu para 29,4 bilhões de dólares (158 bilhões de reais, na cotação da época), ficando abaixo de 30 bilhões de dólares (161 bilhões de reais) pela primeira vez em mais de 15 anos — uma redução de 39% em relação ao mês anterior, que já havia apresentado um declínio significativo.

O déficit foi significativamente menor do que a previsão média de 58,4 bilhões de dólares (314 bilhões de reais) estabelecida por economistas consultados pela Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal.

Embora as exportações tenham aumentado em 7,8 bilhões de dólares (42 bilhões de reais), atingindo 302 bilhões de dólares (1,62 trilhão de reais), as importações diminuíram em 11 bilhões de dólares (59,2 bilhões de reais) fechando em 331,4 bilhões de dólares (1,78 trilhão de reais).

Isso se deveu principalmente a uma queda acentuada nas importações de bens, que recuaram em 14 bilhões de dólares (75,3 bilhões de reais).

As compras de suprimentos e materiais industriais também diminuíram.

As políticas tarifárias em constante mudança adotadas pelo presidente Donald Trump desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro de 2015, tiveram um grande impacto nos fluxos comerciais.

Veja também