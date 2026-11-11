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REC'n'Play Déia Freitas, do 'Não Inviabilize', abre o REC'n'Play 2026 e reúne centenas de fãs em palestra A mediação foi realizada pela jornalista e repórter especial Beatriz Castro, da TV Globo

“Oi, gente, cheguei”. Esse é um dos bordões que viraram marca registrada da podcaster Déia Freitas, do podcast ‘Não Inviabilize’, que abriu a oitava edição do REC’n’Play, na manhã desta quarta-feira (11). A palestra “Uma história é só o começo”, realizada no Palco da Jornada para MCs, na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, e mediada pela jornalista e repórter especial Beatriz Castro, da TV Globo, reuniu centenas de fãs pernambucanos.

Durante o encontro, a idealizadora do podcast falou sobre a sua trajetória como comunicadora e o processo de criação do ‘Não Inviabilize’. Atualmente, o podcast é o mais reproduzido do país e conta com um público composto majoritariamente por mulheres e pela comunidade LGBTQIA+.

A podcaster ainda aproveitou para anunciar novidades para o futuro, incluindo o quadro voltado para histórias infantis, e interagir com o público. A ideia é ampliar as possibilidades de conteúdo do projeto e apresentar novas narrativas.

Em coletiva de imprensa, Déia enalteceu o público pernambucano e afirmou que ama receber relatos e histórias do estado para contar no programa.

"Eu acho vocês inteligentíssimos, são pessoas eloquentes. Sempre que alguém me escreve, que eu tô conversando, e a pessoa é pernambucana, eu falo: maravilhoso", diz a podcaster.

"Olha, eu não sei nem o que dizer, eu sou apaixonada. O pernambucano é um povo orgulhoso das suas raízes e eu acho isso muito importante", completa.

‘Não Inviabilize’

Déia é psicóloga de formação e, apesar de nunca ter exercido a profissão, sempre conseguiu apresentar um olhar mais sensível sobre as relações entre as pessoas. Por isso, começou a compartilhar histórias de seguidores em um blog.

Podcast idealizado por Déia Freitas conta com um público composto majoritariamente por mulheres e pela comunidade LGBTQIA+ | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

O podcast nasceu a partir dessa ideia e do apoio da sua amiga Priscila Armani. Em 2020, um pouco antes da pandemia da Covid-19, decidiu criar sozinha, em casa, com apenas um celular, uma caixa de papelão, R$ 100 e um sonho, o ‘Não Inviabilize’.

O projeto cresceu tanto que, em 2026, alcançou um marco inédito e se tornou o único representante na lista dos 20 podcasts mais ouvidos de todos os tempos no Spotify, uma das maiores plataformas de streaming no mundo. O ‘Não Inviabilize’ ocupa a 12ª posição no ranking global.

No Brasil, é o top 1 da categoria e soma milhões de reproduções. O programa também tem um canal no Telegram com mais de 100 mil seguidores que debatem os relatos apresentados por Déia em um dos 19 quadros do podcast — entre eles, o ‘Picolé de Limão’.

‘Conglomerado Pônei’

Ainda na palestra, Déia comentou com Beatriz Castro e com os fãs sobre o crescimento do projeto que permitiu que o podcast passasse a operar como uma empresa estruturada. A Conglomerado Pônei, como chama a sua empresa, passou a contar com profissionais contratados no regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com salários compatíveis com o mercado e benefícios.

Porém, o grande destaque é o regime de trabalho na escala 4x3, onde os colaboradores trabalham quatro dias e descansam três, e a iniciativa que presenteou cinco funcionários com apartamentos quitados. De acordo com a podcaster, cada um escolheu o apartamento como queria e na localização escolhida.

“Eu acho que a minha galera trabalha muito melhor agora sem preocupações básicas, como ‘onde eu vou morar?’ ou ‘como vou pagar o aluguel?’. Isso a gente já tira da frente, né?”, afirma a empresária. “Eles são muito dedicados, eu não costumo ser uma chefe que cobra, então a gente trabalha com demandas e na escala 4x3”.

Outro ponto importante para Déia é garantir o básico para os seus colaboradores. Para ela, o básico significa dividir o dinheiro e as experiências.

Tecnologia

O encontro também abriu espaço para a participação da plateia, que interagiu com a podcaster por 30 minutos. Ela aproveitou o momento para incentivar os seus fãs que desejam ter um podcast próprio e explicou que, com as tecnologias atuais, é possível gravar com um smartphone e subir gratuitamente nas plataformas de streaming, como o Spotify.

Déia Freitas interagiu com o público do REC'n'Play | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

“Atualmente, tem um programa que me ajuda a gravar e a subir, mas eu sou uma pessoa muito analógica ainda. É mais difícil para mim essa questão de tecnologia”, desabafa.

Por isso, ainda durante a conversa, ela exaltou o REC’n’Play, considerado o maior festival gratuito de inovação, tecnologia, criatividade e cultura do país, e estimulou o seu público a conhecer as diversas ativações no Bairro do Recife.

“Eu acho muito legal que hoje a gente tenha novas carreiras. A carreira dos gamers hoje é muito promissora. Então, se eu fosse jovem hoje, eu acho que iria para esse lado, investiria em design de games ou alguma coisa nesse sentido”, informa Déia. “Acho muito bom que tenha um evento como o REC’n’Play, onde o jovem pode chegar perto disso”.

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