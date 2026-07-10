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Venezuela

Delcy Rodriguez agradece Lula por ajuda humanitária enviada pelo Brasil à Venezuela

Segundo balanço desta quinta-feira (9) os terremotos deixaram 3 889 mortos, 16.740 feridos e 17.907 desalojados, além de milhares de desaparecidos

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Um homem está ao lado de uma bandeira venezuelana enquanto uma retroescavadeira remove os escombros em Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, em 7 de julho de 2026Um homem está ao lado de uma bandeira venezuelana enquanto uma retroescavadeira remove os escombros em Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, em 7 de julho de 2026 - Foto: Raul Arboleda / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone nesta sexta-feira (10) com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez. No telefonema, Delcy agradeceu a Lula pela ajuda humanitária após os graves terremotos que assolaram o país no dia 24 de junho.

"Durante a conversa, os dois líderes trataram das perdas humanas e materiais provocadas pelos graves terremotos ocorridos em 24 de junho. A presidenta Delcy agradeceu a ajuda humanitária enviada pelo Brasil e informou que as buscas pelas vítimas seguem em curso, bem como as ações de assistência à população afetada", disse a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), em nota.

Ainda segundo a Secom, Lula se disponibilizou a continuar dando auxílio para a Venezuela diante da crise humanitária. Desde os terremotos, já foram deslocadas para o país caribenho seis aeronaves com 60 toneladas de suprimentos, além de medicamentos, um hospital de campanha, bombeiros, militares e técnicos da Defesa Civil e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

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"Ao reiterar a solidariedade do povo e do governo brasileiros, o presidente Lula reafirmou a disposição do Brasil de continuar contribuindo para os esforços de reconstrução e para apoiar a população venezuelana neste momento de adversidade", declara a nota da Secom.

Segundo balanço desta quinta-feira (9) os terremotos deixaram 3 889 mortos, 16.740 feridos e 17.907 desalojados, além de milhares de desaparecidos. Os sismos do dia 24 tiveram níveis de 7.2 e 7.5 na escala Richter.

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