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COP31 Delcy Rodríguez defende o "direito soberano" da Venezuela de desenvolver indústria do petróleo Ao mesmo tempo, o país reconhece a "importância" de reduzir as emissões de gases do efeito estufa e a "sustentabilidade ambiental", afirmou a presidente interina

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, defendeu nesta quinta-feira (12) na COP31 da Turquia o "direito soberano" de seu país de desenvolver "responsavelmente" sua indústria de petróleo, em uma conferência marcada, entre outros pontos, pelas possibilidades de abandono dos combustíveis fósseis.

"Acreditamos que não existe contradição inevitável entre desenvolvimento energético e proteção ambiental, porque uma transição justa não apaga economias, mas as transforma", disse a presidente interina durante a cúpula de líderes na COP, que acontece na cidade de Antália.

Um dos temas centrais da COP31, promovido, entre outros, pelo Brasil, é a forma de abandonar progressivamente os combustíveis fósseis, retomando o acordo histórico adotado na COP de Dubai, em 2023.

Em seu discurso, Delcy defendeu o desenvolvimento da indústria petrolífera venezuelana, afetada por décadas de subfinanciamento e sob estreito controle de Washington desde a captura de Nicolás Maduro em uma operação militar americana em Caracas, em 3 de janeiro.

"Defendemos nosso direito soberano de fortalecer de forma responsável nossa indústria petrolífera e energética como um grande motor para o desenvolvimento nacional", declarou.

Ao mesmo tempo, a Venezuela reconhece a "importância" de reduzir as emissões de gases do efeito estufa e a "sustentabilidade ambiental", disse.

"A descarbonização não pode aprofundar a pobreza energética nem castigar os mais vulneráveis, deve ser justa, viável e acessível", insistiu a mandatária, antes de pedir aos países desenvolvidos que cumpram seus "compromissos de financiamento climático" com as nações em desenvolvimento.

O petróleo foi um dos temas abordados na quarta-feira (11) na reunião bilateral que Delcy Rodríguez manteve em Antália com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o governo do Brasil, ambos "expressaram disposição em retomar plenamente o relacionamento bilateral, no mais alto nível".

Também discutiram a ampliação dos investimentos brasileiros no setor petrolífero venezuelano e concordaram com uma visita a Caracas do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, antes do fim do ano, segundo um comunicado.

Delcy Rodríguez informou em uma mensagem no Telegram que ficou acertado revisar os acordos comerciais, além de explorar "novas oportunidades para dinamizar o intercâmbio econômico, impulsionar os investimentos e aprofundar os laços de amizade" entre as duas nações.

Estados Unidos e Venezuela assinaram em agosto um acordo que concede a Washington o controle de 65 bilhões de barris das reservas petrolíferas do país caribenho, equivalentes a 20% do total.

Caracas tem como prioridade a retomada de sua produção de petróleo, reduzida também por uma longa crise e por sanções passadas dos Estados Unidos.

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