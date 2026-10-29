Delcy Rodríguez promete eleições limpas na Venezuela, mas não anuncia data
Promessa ocorre após o retorno da opositora María Corina Machado ao país
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, prometeu nesta quinta-feira (29) que haverá eleições limpas no país, mas não anunciou uma data, em uma declaração feita poucos dias após o retorno da líder opositora María Corina Machado à Venezuela.
Delcy Rodríguez governa o país sob forte pressão de Washington, após a captura de Nicolás Maduro em uma operação militar americana em janeiro.
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"Muitos se perguntam sobre o calendário eleitoral. Já disse: haverá eleições, todas as previstas em nossa Constituição, organizadas por uma autoridade eleitoral renovada e com o mundo como testemunha", afirmou Rodríguez, pouco antes de uma coletiva de imprensa prevista de Machado.
Rodríguez assegurou que as reformas que promove nos sistemas Judiciário e eleitoral levarão o país à "formação de uma autoridade eleitoral aceita por todos".
"Venezuelanas, venezuelanos, peço que me julguem pelos fatos. Menos brigas, mais soluções", acrescentou.
Além disso, afirmou que "o exercício responsável da política está garantido para todas e todos, as portas estão abertas".
Então impedida de concorrer a cargos políticos, Machado não pôde disputar as eleições presidenciais de 2024.
A restrição, ratificada pelo Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) em 2024, foi justificada pelas autoridades com acusações de irregularidades patrimoniais e pelo apoio da opositora às sanções americanas contra o país.
Machado voltou à Venezuela em 25 de outubro, após dez meses no exílio.
A líder opositora e vencedora do Prêmio Nobel da Paz denunciou fraude nas eleições de 2024 e reivindicou a vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia, exilado na Espanha desde setembro de 2024.