Delegação do Hamas viajará ao Egito para falar sobre cessar-fogo

Uma delegação do Hamas vai viajar ao Cairo nesta sexta-feira (29) para compartilhar suas "observações" sobre um plano egípcio para um cessar-fogo na guerra com Israel em Gaza, declarou nesta quinta à AFP um responsável do grupo islâmico palestino.

O plano em questão foi apresentado na semana passada aos dirigentes do Hamas e da Jihad Islâmica, que também participam dos combates contra o Exército israelense na Faixa de Gaza, durante as visitas ao Cairo dos líderes de ambos os movimentos.

Segundo fontes próximas ao Hamas, a última versão do plano egípcio de três fases prevê tréguas renováveis, a liberação gradual de bolsas de reféns nas mãos do Hamas em troca de palestinos presos em Israel e um cessar-fogo que põe fim às hostilidades que obtiveram em Israel 7 de outubro, após o ataque brutal do movimento islâmico em solo israelense.

Segundo essas mesmas fontes, o plano também prevê a criação de um governo palestino de tecnocratas após um diálogo em que participem "todas as facções palestinas", que serão encarregadas de governar e reconstruir a Faixa de Gaza depois da guerra.

"Uma delegação de alto nível do escritório político do Hamas [com sede no Catar] viajará amanhã, sexta-feira, ao Cairo para uma reunião com responsáveis antigos e para transmitir-lhes a resposta das facções palestinas, que inclui várias observações, a seu plano", declarou nesta quinta à AFP um responsável do Hamas, que falou sob condição de anonimato.

No Cairo, o chefe do Serviço de Comunicação do Estado, Diaa Rashwan, confirmou hoje, em um comunicado, que o Egito havia apresentado "um projeto destinado a reunir os pontos de vista de todas as partes envolvidas com o objetivo de colocar fim ao derramamento de sangue palestino, acabar com a agressão contra a Faixa de Gaza e restabelecer a paz e a segurança na região”.

“Esta proposta consiste em três fases sucessivas e interligadas que levam a um cessar-fogo”, acrescentou.

Além disso, Rashwan assinalou que o projeto apresentado será "em detalhe" uma vez que o governo egípcio tenha recebido as respostas dos diferentes atores.

