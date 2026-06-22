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Conflito

Delegação do Irã volta para Teerã após negociações na Suíça

Saída ocorre em meio à expectativa sobre os próximos passos do diálogo entre Irã e Estados Unidos, mediado por Paquistão e Catar

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Esta foto divulgada pelo gabinete do Presidente do Parlamento iraniano mostra o Presidente do Parlamento e chefe da equipe de negociação do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, chegando a Zurique em 21 de junho de 2026Esta foto divulgada pelo gabinete do Presidente do Parlamento iraniano mostra o Presidente do Parlamento e chefe da equipe de negociação do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, chegando a Zurique em 21 de junho de 2026 - Foto: Office of Iranian Parliament Speaker / AFP

A delegação iraniana, chefiada pelo presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, deixou o local das negociações na Suíça após cerca de 18 horas de discussões e consultas.

Segundo a agência ISNA, em mensagem publicada no Telegram nesta segunda-feira, os representantes do Irã seguem agora para Teerã.

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A saída ocorre em meio à expectativa sobre os próximos passos do diálogo entre Irã e Estados Unidos, mediado por Paquistão e Catar.

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