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Conflito Delegação do Irã volta para Teerã após negociações na Suíça Saída ocorre em meio à expectativa sobre os próximos passos do diálogo entre Irã e Estados Unidos, mediado por Paquistão e Catar

A delegação iraniana, chefiada pelo presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, deixou o local das negociações na Suíça após cerca de 18 horas de discussões e consultas.

Segundo a agência ISNA, em mensagem publicada no Telegram nesta segunda-feira, os representantes do Irã seguem agora para Teerã.

A saída ocorre em meio à expectativa sobre os próximos passos do diálogo entre Irã e Estados Unidos, mediado por Paquistão e Catar.

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