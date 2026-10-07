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PERNAMBUCO

Delegação pernambucana se reune nesta quinta-feira (8) antes do embarque para os Jogos da Juventude

Encontro será realizado no Recife; competição em Foz do Iguaçu reunirá cerca de 5 mil atletas de todo o país entre outubro e novembro

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Delegação pernambucana nos Jogos da JuventudeDelegação pernambucana nos Jogos da Juventude - Foto: Divulgação

A delegação pernambucana que disputará os Jogos da Juventude 2026 participa, nesta quinta-feira (8), de uma reunião preparatória no Recife. O encontro será realizado às 18h, no auditório da Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (Fcap), na Madalena, na Zona Oeste da cidade, e reunirá estudantes-atletas, treinadores e integrantes da equipe técnica.

Durante a reunião, serão repassadas orientações sobre a participação na competição e entregues os kits de viagem, com uniformes e mochilas que serão utilizados pelos representantes do estado.

A competição reúne jovens de 13 a 17 anos classificados nas etapas escolares estaduais e é considerada uma das principais portas de entrada para o esporte de alto rendimento no país. Entre as modalidades em disputa estão atletismo, judô, natação, taekwondo, vôlei, futsal, basquete e handebol.

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Organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), os Jogos da Juventude serão realizados entre os dias 19 de outubro e 3 de novembro, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Esta será a primeira vez que a cidade sediará o evento, que deve reunir cerca de 5 mil atletas de todos os estados e do Distrito Federal em 20 modalidades esportivas.

 

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