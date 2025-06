A- A+

DIÁLOGO Delegação ucraniana chega aos Estados Unidos para negociações de defesa e economia Donald Trump se mostra disposto a seguir com negociações trilaterais com Volodimir Zelensky e Vladimir Putin

Uma delegação de alto escalão ucraniana chegou nesta terça-feira (3) a Washington para discutir o apoio à defesa do país e temas econômicos, em particular o reforço das sanções contra a Rússia, anunciou a presidência ucraniana.

"Nosso programa é bastante completo. Planejamos falar sobre o apoio de defesa e a situação no campo de batalha, assim como sobre o fortalecimento das sanções contra a Rússia", informou no Telegram o chefe do gabinete da presidência ucraniana, Andrii Yermak.

A delegação inicia a visita um dia após Rússia e Ucrânia concordarem com a troca de prisioneiros de guerra menores de 25 anos e os feridos, além da entrega de milhares de cadáveres de soldados, durante as conversações em Istambul, que terminaram sem o anúncio de um cessar-fogo.

Mais de três anos após a invasão russa, os dois países participaram do segundo ciclo de negociações diretas um dia após o ataque "em larga escala" reivindicado pela Ucrânia em território russo, que atingiu até a Sibéria.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na segunda-feira (2) que está disposto a viajar à Turquia para manter negociações trilaterais com seus homólogos ucraniano, Volodimir Zelensky, e russo, Vladimir Putin, informou a Casa Branca.

Veja também