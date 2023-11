A- A+

Pernambuco Delegacia de Caruaru, no Agreste, investiga vazamento de prova do Enem em Pernambuco Imagem reproduzida na internet mostra a página 19 do caderno de provas do tipo 3, branco

A Delegacia da Polícia Federal em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, investiga o vazamento de uma página da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cuja primeira etapa foi realizada nesse domingo (5). Além de Pernambuco, também há alvos no Distrito Federal.



A imagem reproduzida na internet mostra a página 19 do caderno de provas do tipo 3, branco. Na fotografia, há o tema da redação: “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.



Também foram expostos os textos de apoio relacionados ao tema proposto, as instruções aos candidatos, como número de linhas da folha, uso de caneta preta e penalidade com nota zero quando houver fuga do tema proposto.



"A Polícia Federal já está investigando os fatos, inclusive, fizeram duas diligências, uma em Pernambuco, onde um proprietário de um conteúdo digital divulgou a imagem, portanto, já houve essa diligência, e outra diligência no Distrito Federal", detalhou o Ministro da Educação, Camilo Santana, durante coletiva de imprensa no domingo.

Nesta segunda-feira (6), o ministro informou que mais de 4 mil pessoas foram desclassificadas, por violações, como portar equipamento eletrônico, ausentar-se da sala antes do horário permitido (15h30), utilizar impressos e não atender orientações dos fiscais. Além disso, 15 adultos foram presos durante o Enem. Questionado se havia risco de cancelamento da redação, Camilo Santana afirmou "de forma alguma".



"Essas imagens passaram a circular após o fechamento dos portões, após o início da aplicação, e a solicitação é que a Polícia Federal faça as investigações necessárias", afirmou o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios.

Também nesta segunda, a assessoria de comunicação da Polícia Federal em Pernambuco informou que as diligências ainda estão em andamento pela Delegacia de Caruaru. A corporação disse que a chefia deve se pronunciar, ainda sem previsão. Outros detalhes sobre a ação policial não foram repassados.



Proibição

Pelas regras do Enem, descritas no edital do Enem 2023, não é permitido o uso de eletrônicos no local de prova, nem postar fotos do exame durante a aplicação da prova. Os participantes flagrados tirando fotos das provas estão cometendo um crime e são, automaticamente, eliminados do Enem.



Primeiro dia de provas

Ao todo, fizeram o exame 71,9% dos candidatos, em mais de 132 mil salas de 1.750 municípios brasileiros. A abstenção foi de 28,1%, similar à registrada no ano passado (28,3%). Foram mais de 3,9 milhões de inscritos neste ano.



Além do texto discursivo, estudantes de todo o Brasil também responderam 90 questões de linguagens, códigos e ciências humanas. No segundo dia de prova, no dia 12 de novembro, os estudantes farão as questões de ciências da natureza e de matemática.



Para fazer o exame, é obrigatório levar documento de identificação original, com foto. Entre as identificações aceitas, estão a Carteira de Identidade, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o passaporte e a Carteira de Trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997.



Também são aceitos os documentos digitais com foto do e-Título, CNH digital e RG digital. Eles deverão ser apresentados nos respectivos aplicativos oficiais, e não serão aceitas fotos da tela do celular.



Outro item obrigatório de levar é caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. O Cartão de Confirmação de Inscrição não é obrigatório, mas é aconselhável.

