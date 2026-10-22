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Segurança Delegacia prende suspeitos de integrar esquema de furtos e adulteração de motocicletas Investigação aponta atuação organizada, com uso de veículos de apoio e adulteração de placas; proprietário de oficina em Olinda também foi preso por suspeita de receptação qualificada e adulteração de veículos

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A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos de Veículos (DPRFV/DEPATRI), prendeu na última terça-feira (20) quatro homens suspeitos de envolvimento em um esquema de furtos e adulteração de motocicletas no Recife e na Região Metropolitana.

Três deles foram presos em flagrante no bairro de Afogados, no Recife. O quarto suspeito, proprietário de uma oficina de motocicletas no bairro de Peixinhos, em Olinda, havia sido preso na segunda-feira (19), durante uma investigação sobre receptação qualificada e adulteração de sinais identificadores de veículos.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, o grupo teria praticado pelo menos 24 furtos de motocicletas em um período de 20 dias. De acordo com a investigação, os suspeitos atuavam de forma organizada, com divisão de tarefas e utilização de um automóvel e de uma motocicleta com placa adulterada para dar apoio às ações criminosas. Os veículos eram utilizados para acompanhar as abordagens e facilitar a fuga após os furtos, realizados principalmente mediante rompimento das ignições.

"Começamos a catalogar os furtos que estavam ocorrendo no Recife e em Jaboatão dos Guararapes e conseguimos identificar o modo de atuação do grupo. Eles utilizaram dois veículos de apoio: um carro e uma motocicleta com sinais identificadores adulterados, que também eram produto de crime. A partir do monitoramento, conseguimos efetuar as prisões", explicou o delegado Felipe Dubeux, adjunto da DPRFV/DEPATRI.

Prisões

De acordo com os levantamentos, os suspeitos tinham como alvo principalmente motocicletas Honda de 160 e 300 cilindradas. A prisão dos três investigados ocorreu no bairro de Afogados, após acompanhamento dos veículos utilizados pelo grupo. Durante a abordagem, um dos suspeitos, que conduzia a motocicleta, tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais.

Na ação, foram apreendidos uma motocicleta roubada com placa adulterada, o automóvel utilizado como apoio, ferramentas para rompimento de ignições, quatro capacetes e quatro aparelhos celulares. Um dos presos confessou participação nos crimes e relatou detalhes sobre a atuação dos demais integrantes.

O delegado Marcos de Castro, titular da DPRFV/DEPATRI, destacou a importância do trabalho investigativo para identificar a dinâmica dos crimes e avançar na apuração de outros casos.

"Nosso trabalho envolve o cruzamento de informações de boletins de ocorrência, a análise de imagens e o monitoramento dos suspeitos. A partir desse conjunto de elementos, conseguimos identificar um padrão de atuação e reunir informações que contribuíram para as prisões. As investigações continuam para identificar outras vítimas, esclarecer a participação de cada envolvido e localizar os veículos furtados", afirmou.

Olinda

A investigação também levou à prisão, na segunda-feira (19), do proprietário de uma oficina de motocicletas em Peixinhos, Olinda. A equipe policial chegou ao estabelecimento após apurar informações de que uma motocicleta Honda XRE 300 ABS, furtada no dia 17 de outubro, no bairro de Curado II, em Jaboatão dos Guararapes, teria sido levada para o local.

Durante a abordagem, os policiais localizaram o veículo com uma placa diferente da original. Outras motocicletas também foram encontradas na oficina, incluindo veículos com sinais identificadores adulterados e um quadro com numeração do chassi e do motor suprimida.

A apuração indica que as motocicletas furtadas poderiam ser encaminhadas a um receptador responsável pela adulteração dos veículos e posterior envio ao interior do Estado, onde seriam comercializadas.

Os quatro homens foram autuados em flagrante, e a autoridade policial representou pela conversão das prisões em preventivas. Os três suspeitos presos na terça-feira respondem, conforme a investigação, por crimes relacionados a furto qualificado, associação criminosa, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos. O proprietário da oficina foi autuado por receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

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