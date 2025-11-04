A- A+

Segurança pública Governo de Pernambuco anuncia construção de delegacias em Calçado, Venturosa e São José do Egito Ao todo, serão investidos R$ 5,7 milhões na construção das novas unidades

Dando continuidade ao processo de modernização da Polícia Civil, o Governo de Pernambuco anunciou a construção de novas delegacias em mais três municípios pernambucanos: Calçado e Venturosa, no Agreste, e São José do Egito, no Sertão do estado.

Ao todo, serão investidos R$ 5,7 milhões na construção das novas unidades.

Os editais para contratação das empresas que ficarão responsáveis pelas obras já foram publicados no Diário Oficial do Estado.

“Com a construção das novas delegacias, estamos entregando unidades modernas e planejadas para aprimorar o atendimento à sociedade e fortalecer a capacidade investigativa da Polícia Civil, que tem se destacado no combate ao crime organizado com investigações robustas e operações qualificadas. Um passo concreto no fortalecimento da segurança pública e na consolidação de um serviço cada vez mais próximo e acessível aos pernambucanos”, destacou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

As novas delegacias foram projetadas pela Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe), a partir da escuta participativa da Polícia Civil. Os equipamentos terão xadrez, sala de reconhecimento, salas de investigação, depósito de armas e de drogas, cartório e a sala lilás, que é um espaço para atendimento humanizado e especializado às mulheres vítimas de violência.

As delegacias terão tamanho padrão, com 229,70 m² de área construída. Serão investidos R$ 2 milhões em São José do Egito, R$ 1,9 milhão em Venturosa e R$ 1,8 milhão em Calçado.

“A segurança pública de Pernambuco passa por uma grande reestruturação. As novas delegacias vão oferecer um atendimento humanizado, com condições dignas para receber os servidores e a população, interiorizando e fortalecendo a atuação da Polícia Civil”, disse o secretário titular da Sepe, Rodrigo Ribeiro.

As obras serão executadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e têm um prazo de quatro meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço.

"A Cehab tem atuado conjuntamente com diversas pastas, a exemplo de Ciência & Tecnologia, Cultura, Defesa Social, Educação, Mobilidade e Projetos Estratégicos, monitorando e fiscalizando todas as obras. Na segurança pública, essas novas delegacias somam mais recursos às demais unidades já anunciadas nos municípios de Araçoiaba, Amaraji, Carpina, Exu, Ibimirim, Iguaracy, Moreno, Panelas, Ribeirão, São José da Coroa Grande e Vitória de Santo Antão", afirmou o diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira.



Com informações da assessoria

Veja também