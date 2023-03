A- A+

Segurança pública Delegacias da Mulher passam a funcionar 24h em Pernambuco; veja quais O decreto está publicado na edição deste sábado (4) do Diário Oficial do Estado

Cinco Delegacias da Mulher em Pernambuco passam a funcionar em regime de plantão 24 horas a partir deste fim de semana. O decreto está publicado na edição deste sábado (4) do Diário Oficial do Estado.

As delegacias que passam a atender de forma ininterrupta são:

- Olinda

- Paulista

- Jaboatão dos Guararapes

- Petrolina

- Caruaru



As cinco se juntam à unidade do Recife, localizada no bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana, que já funciona 24 horas por dia.

Essas mesmas delegacias já haviam funcionado neste regime ininterrupto durante o período de Carnaval.

“As delegacias vão funcionar de forma ininterrupta para garantir maior segurança para as nossas mulheres. A ampliação no funcionamento é um reforço na segurança da mulher, já que o período da noite e nos fins de semana são os momentos em que mais ocorrem os casos de violência”, afirmou a secretária de Defesa Social, Carla Patrícia Cunha.

Endereços

Recife (1° DEAM)

Praça do Campo Santo, s/n, Santo Amato - Recife

Tel. (81) 3184.3352

Jaboatão dos Guararapes (2° DEAM)

Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - Jaboatão dos Guararapes

Tel. (81) 3184-3445

Petrolina (3° DEAM)

Rua Castro Alves, 57, Centro - Petrolina

Tel. (87) 3866-6625

Caruaru (4° DEAM)

Av. Portugal, n° 155, Universitário - Caruaru

(81) 3719-9106

Paulista (5° DEAM)

Rua do Cajueiro, s/n, Praça Frederico Lundgren, Centro - Paulista

(81) 3184-7072

Olinda

Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405, Casa Caiada - Olinda

