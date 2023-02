A- A+

PROTEÇÃO Delegacias móveis e 24h e videomonitoramento são apostas do Governo de PE para segurança no Carnaval Aporte por parte da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco foi de R$ 11,5 milhões para Carnaval

Para que os dias de folia no Carnaval de 2023 não sejam manchados com os comuns registros de violência, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco aposta em estratégias que passam por trabalhos de videomonitoramento e delegacias em formatos móvel e 24h.



A segurança para o período carnavalesco, neste ano, estará dividida entre 49.844 policiais militares, 6.025 policiais civis e 4.495 bombeiros. Recife Antigo, Galo da Madrugada, Papangus de Bezerros, Sítio Histórico de Olinda, Homem da Meia-Noite e Nazaré da Mata serão os principais focos de atuação.



Prometendo que nenhum possível episódio de violência nas ruas ficará sem resposta por parte do governo, a secretária de Defesa Social, Carla Patrícia Cunha, reforçou a atuação do corpo policial “perto do folião” quando necessário. O aporte por parte da SDS para o Carnaval foi totalizado em R$ 11,5 milhões.



"Nós estamos empregando ainda mais recursos, especialmente o de videomonitoramento, e usando a tecnologia a nosso favor. Nós iremos atuar para evitar qualquer confusão. Mas, eventualmente, havendo qualquer situação que demande atuação policial, estaremos perto do folião. Teremos delegacias móveis, mais plantões ativados e nada vai ficar sem resposta", disse.



Pernambuco também terá, ao todo, seis Delegacias da Mulher funcionando no formato 24h, sendo as unidades do Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Petrolina. E passadas as festividades, a partir do dia 1º de março, esse número aumentará em nove, contemplando as 15 do estado que funcionarão 24h ininterruptamente.



