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Conscientização Delegada Bruna Falcão ministra palestra na Folha de Pernambuco sobre violência contra a mulher Gestora do Departamento de Polícia da Mulher (DPMUL) abordou a importância de identificar os sinais de todos os tipos de violência

A delegada Bruna Falcão, gestora do Departamento de Polícia da Mulher (DPMUL), ministrou uma palestra para os colaboradores da Folha de Pernambuco, nesta quarta-feira (6), sobre os sinais de violência contra a mulher. Com o tema "Reconhecer para se proteger", a ação levou conscientização e orientações para os presentes.

Durante a palestra, a delegada trouxe dados e cenários da violência de gênero. A ocasião possibilitou uma interação com os funcionários, que receberam explicações sobre o que caracteriza o feminicídio e outros tipos de violência.

Atualmente, a violência contra a mulher pode ser física, patrimonial, moral, sexual, psicológica e vicária (destinada a parentes da vítima).

Segundo a gestora do DPMUL, este tipo de ação promovida pela Folha de Pernambuco é importante no contexto de combate à violência doméstica e familiar.

“A violência doméstica é muito mais ampla do que normalmente se pensa. A gente percebe na vida prática das delegacias, analisando os feminicídios, que muitas mulheres morrem sem nunca ter procurado ajuda. Com a gente trazendo esse tipo de discussão, as pessoas pulverizam esse conhecimento e podemos chegar a mais mulheres em situação de violência, oferecer ajuda e reduzir a violência na qual estão inseridas”, afirmou.

Antes da palestra, a delegada Bruna Falcão foi entrevistada pela Rádio Folha 96,7 FM e também comentou a necessidade de reforçar o papel das medidas protetivas na segurança das mulheres vítimas de violência.

Em 2024, nenhuma das vítimas de feminicídios consumados em Pernambuco tinha medida protetiva ativa. No ano passado, porém, quatro mulheres com medida protetiva ativa foram vítimas deste tipo de crime entre 88 casos no total.

A delegada Bruna Falcão ainda ponderou que foram mais de 26 mil pedidos de medidas protetivas em 2025 no estado de Pernambuco. “Quantas dessas 26 mil mulheres poderiam estar nesse cenário de violência letal se não tivesse procurado ajuda e pedido uma medida protetiva de urgência?”, questionou a gestora do DPMUL.

Outro dado importante abordado pela palestrante foi o fato de que nunca houve feminicídio em Pernambuco enquanto o agressor estava monitorado eletronicamente.

“É claro que a gente não tem 100% de sucesso nesse tipo de proteção, mas a gente continua dizendo que medida protetiva salva vidas. Se o agressor não respeita a protetiva, procure proteção policial. A gente tem como escalonar essa proteção, monitorar eletronicamente e prender se for o caso. Continuamos insistindo na eficácia da medida protetiva de urgência e da monitoração eletrônica porque os números falam por si”, completou.

Veja a entrevista completa:

Onde buscar ajuda?

A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas.



Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco

Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias.

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:



Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)



- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.

Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106



- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro

Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.

Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.

Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.

Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.

Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares

Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade

Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife

A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector

O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.

Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Salas da Mulher

As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura).

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

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