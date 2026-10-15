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Operação Sinalagma Delegada suspeita de passar informações ao PCC é presa em operação interestadual Além da prisão da delegada, em Brasília, outro suspeito foi preso em prédio de luxo na capital pernambucana

Uma delegada da Polícia Civil do Pará, suspeita de repassar informações para o Primeiro Comando da Capital (PCC), foi presa em uma operação interestadual deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (15).

A ação contou com a colaboração da Polícia Civil do Pará e a participação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Pará.

Segundo o Ministério Público do Pará (MPPA), a prisão de Maria Virgínia Grimwood Pinto foi realizada no Setor Hoteleiro Norte, em Brasília. Um dos suspeitos de integrar a organização criminosa foi encontrado e preso em um apartamento de luxo no Cais José Estelita, no bairro do Cabanga, na área central do Recife.

Outros mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelo Gaeco, pela Divisão de Repressão a Furtos de Cargas (DECIRF) e pela Polícia Civil de Pernambuco, em Belém, na residência da suspeita e em seu gabinete na Divisão de Polícia Administrativa (DPA).

Operação Sinalagma

A delegada é suspeita de receber vantagens financeiras indevidas para fornecer as informações sigilosas e oferecer proteção institucional a integrantes do PCC. De acordo com a investigação, a apuração apontou uma possível ligação de Maria Virgínia com Renato Henrique do Carmo, conhecido como “Gordão”, apontado como uma das lideranças da organização criminosa na região de Muro Alto, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Ele foi preso em janeiro de 2025, durante a Operação Sinalagma. Um dos suspeitos de integrar a organização criminosa foi encontrado e preso em um apartamento de luxo no Cais José Estelita | Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação Além disso, a Polícia Civil também identificou indícios de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, com suspeitas de utilização de documentos falsos, empresas e contas bancárias de terceiros para movimentar recursos. Ela pode ser acusada por crimes relacionados à corrupção, à violação de sigilo funcional e à colaboração com organização criminosa, entre outras possíveis infrações que dependem da apuração dos órgãos.

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