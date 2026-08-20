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RIO Delegado aposentado da PF é preso por tentar furtar R$ 500 em produtos de supermercado no Rio Hélio Almeida havia sido investigado por suspeita de obstrução das investigações sobre as mortes da vereadora Marielle e Anderson, mas foi inocentado posteriormente

Um delegado aposentado da Polícia Federal, identificado como Hélio Khristian Cunha de Almeida, foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira por suspeita de tentativa de furto em um supermercado na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste.



Segundo informações da Polícia Militar ele teria tentado sair do estabelecimento sem pagar o equivalente a cerca de R$ 500 em produtos e foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca).

Almeida já havia sido investigado por suspeita de obstrução das investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Entretanto, acabou sendo inocentado posteriormente.



O delegado teria passado pelo caixa e pagado apenas parte das compras, segundo os policiais. Os demais produtos teriam sido colocados em outras sacolas. A abordagem foi feita por um segurança, quando ele já estava no estacionamento do supermercado.

De acordo com relatos de outro funcionário essa não foi a primeira vez que o delegado adotou essa procedimento. À polícia, ele contou que Hélio já havia feito o mesmo anteriormente naquele estabelecimento. Na ocasião, teria sido orientado a pagar pelas mercadorias e foi liberado.

O salário bruto de um delegado da Polícia Federal é de cerca de R$ 41 mensais.

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