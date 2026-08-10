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Acidente Delegado aposentado morre após ser atropelado na BR-101, em Abreu e Lima Acidente aconteceu na noite do último domingo (9), de acordo com informações da PRF

O advogado e delegado aposentado da Polícia Civil, Reginaldo Lopes da Silva, morreu na noite de último domingo (9), após ser atropelado na BR-101, no bairro da Matinha, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O acidente aconteceu no quilômetro 48,3 da rodovia, sentido João Pessoa, por volta das 18h50, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, o idoso de 66 anos foi atingido ao tentar atravessar a rodovia. Reginaldo morreu no local.

O motorista do veículo permaneceu na localidade após o atropelamento e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele fez o teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Além da Polícia Rodoviária Federal, estiveram no local equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Instituto de Criminalística (IC), Instituto de Medicina Legal (IML) e Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Em nota enviada à reportagem, a PCPE informou que o condutor era um homem de 44 anos, que prestou esclarecimentos sobre a fatalidade. A investigação segue em andamento.

Em publicação divulgada no Instagram, a OAB-PE - Subseção Paulista decretou luto oficial de três dias. "Neste momento de dor e consternação, a OAB Paulista manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Dr. Reginaldo. Sua trajetória, dedicação e contribuição à advocacia deixarão uma lembrança permanente em nossa Subseção e entre todos aqueles que compartilharam de sua caminhada", informou a nota.

Também através das redes sociais, a Associação dos Delegados e Delegadas de Pernambuco (ADEPPE) lamentou a morte de Reginaldo. "A ADEPPE se solidariza com os familiares, amigos e colegas de profissão, expressando sentimentos de conforto e força diante dessa perda irreparável. Que Deus console a todos e conceda paz à sua memória", publicou.

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