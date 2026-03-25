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FRAUDE EM CONCURSO Delegado da PCPE é investigado por suposto pagamento a criminosos para esposa passar em concurso Lariça Saraiva Amando Alencar passou em primeiro lugar no cargo de auditora-fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego

Um delegado da Polícia Civil de Pernambuco é investigado por suspeita de pagar a aprovação da companheira no Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2024.

O crime envolve um grupo especializado em fraudes em concursos públicos e inclui pelo menos um ex-funcionário da Fundação Cesgranrio, organizadora do certame.

Informações acessadas pela TV Globo e divulgadas no "Fantástico" de domingo (22) apontam para um esquema milionário detalhado em representação da Polícia Federal feita à Justiça Federal na Paraíba.

Lariça Saraiva Amando Alencar, esposa do delegado Diogo Gonçalves Bem, passou em primeiro lugar no cargo de auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no CNU.

A suposta participação do casal no esquema partiu da delação premiada de Thyago José de Andrade, apontado como chefe do grupo criminoso, e da companheira dele, Lais Giselly Nunes de Araújo.

No documento da PF, Lais Giselly teria informado que a esposa de um delegado, identificada como Lariça, fraudou o concurso do CNU e foi aprovada em primeiro lugar. Os relatores não informaram como ocorreu o repasse de respostas à mulher.

Após menção, a polícia teria verificado as notas obtidas por Lariça no CNU e identificado discrepância nos resultados da primeira e segunda fases do certame.

Segundo informações do g1, que acessou o documento, na primeira fase, Lariça teve a melhor nota nas provas objetiva e discursiva, já na segunda, as notas foram "relativamente baixas".

As investigações iniciadas após denúncia anônima apontam que o grupo criminoso utilizava pontos eletrônicos para informar respostas, fotos de cadernos de questões e acesso antecipado ao gabarito.

Os valores cobrados pela organização suspeita variavam de acordo com os cargos pretendidos. A reportagem aponta que para funções como auditor fiscal, na qual Lariça concorreu e foi aprovada, o valor chegava a R$ 500 mil.

Os documentos da PF apontam que o esquema envolve um ex-policial militar da Paraíba que teria sido, juntamente com dois parentes, aprovado no CNU 2024.

Áudios encontrados em um celular com participantes do grupo destacam a necessidade de subornar vigilantes, desligar câmeras e pagar pessoas para fazer a prova no lugar do candidato.

O documento também destaca o nome de Waldir Luiz de Araújo Gomes, ex-funcionário da Cesgranrio, organizadora do CNU, e que foi aprovado no Tribunal Regional da Paraíba. Waldir teria conseguido acesso antecipado às provas e explicava como violar os envelopes.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil do estado (PCPE), com a Secretaria Estadual de Defesa Social (SDS-PE), com o Ministério do Trabalho e Emprego e com a Fundação Cesgranrio, para obter outras informações sobre a investigação.

Por nota, a PCPE informou que não se pronuncia sobre investigações realizadas por outros órgãos.

"Corregedoria Geral da SDS iniciou uma Investigação Preliminar por meio da qual as informações estão sendo verificadas, assim como estão sendo coletados os subsídios necessários à análise e aferição de eventuais condutas irregulares do servidor. O procedimento segue em trâmite no Órgão Correcional", destacou a PCPE.

Já o Ministério do Trabalho e Emprego, onde a investigada atua, informou que a apuração de eventuais fraudes em concurso público é de competência da Polícia Federal, não cabendo ao MTE a condução de investigação dessa natureza.

"O Ministério ressalta que, caso as irregularidades sejam confirmadas pelas autoridades competentes, serão adotadas as providências administrativas cabíveis, nos termos da legislação vigente", afirma a pasta.

A Fundação Cesgranrio não retornou ao contato da reportagem. O espaço segue aberto.

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