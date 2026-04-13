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CRIME

Delegado da PF é flagrado tentando furtar produto de supermercado em shopping no Recife

Por meio de nota, a Polícia Federal informou que abriu um procedimento disciplinar contra o suspeito

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Tentativa de furto de delegado da PFem supermercado em shopping no Recife foi flagrada por câmera de segurançaTentativa de furto de delegado da PFem supermercado em shopping no Recife foi flagrada por câmera de segurança - Foto: Câmeras de segurança/Reprodução

Um delegado da Polícia Federal foi pego por seguranças tentando furtar um produto no supermercado Palato, dentro do shopping RioMar, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

O produto que o homem tentou furtar foi um carpaccio de trufas negras. A iguaria, usada para comer com pães, é vendida em conserva e custa R$ 300. A informação é da TV Globo.

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De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso aconteceu na última quarta-feira (8). O homem, que tem 50 anos, foi conduzido à Delegacia de Boa Viagem "para prestar esclarecimentos, sendo instaurado inquérito policial por meio de portaria". As investigações seguem em andamento.

Também por meio de nota, a Polícia Federal informou que "tão logo tomou conhecimento dos fatos atribuídos ao servidor, foram imediatamente adotadas as providências necessárias". De acordo com a corporação, já na quinta-feira (9), um procedimento disciplinar foi aberto pela Corregedoria Regional".

Câmeras de segurança gravam o crime
O crime foi gravado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, é possível ver o homem pegando o pote em uma prateleira. Depois, ele se senta em uma mesa no setor da padaria e esconde o vidro no bolso enquanto mexe no celular.

As imagens seguem ainda com o registro do homem no caixa do supermercado pagando por outros produtos que pegou e pelo que consumiu, sem incluir o pote em seu bolso. Após terminar de pagar, ele deixa o local carregando duas sacolas.

Em seguida, um segurança, que seguia o delegado, fala com o cliente e o conduz de volta ao mercado. No estabelecimento, após conversarem, o delegado retira o produto do bolso e o entrega ao vigilante, que faz uma revista no suspeito.

 A reportagem entrou em contato com o Palato em busca de um posicionamento oficial sobre o caso. Até a última atualização da matéria, não houve retorno do pedido. O canal segue aberto.

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