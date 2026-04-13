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CRIME Delegado da PF é flagrado tentando furtar produto de supermercado em shopping no Recife Por meio de nota, a Polícia Federal informou que abriu um procedimento disciplinar contra o suspeito

Um delegado da Polícia Federal foi pego por seguranças tentando furtar um produto no supermercado Palato, dentro do shopping RioMar, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.



O produto que o homem tentou furtar foi um carpaccio de trufas negras. A iguaria, usada para comer com pães, é vendida em conserva e custa R$ 300. A informação é da TV Globo.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso aconteceu na última quarta-feira (8). O homem, que tem 50 anos, foi conduzido à Delegacia de Boa Viagem "para prestar esclarecimentos, sendo instaurado inquérito policial por meio de portaria". As investigações seguem em andamento.

Também por meio de nota, a Polícia Federal informou que "tão logo tomou conhecimento dos fatos atribuídos ao servidor, foram imediatamente adotadas as providências necessárias". De acordo com a corporação, já na quinta-feira (9), um procedimento disciplinar foi aberto pela Corregedoria Regional".

Câmeras de segurança gravam o crime

O crime foi gravado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, é possível ver o homem pegando o pote em uma prateleira. Depois, ele se senta em uma mesa no setor da padaria e esconde o vidro no bolso enquanto mexe no celular.

As imagens seguem ainda com o registro do homem no caixa do supermercado pagando por outros produtos que pegou e pelo que consumiu, sem incluir o pote em seu bolso. Após terminar de pagar, ele deixa o local carregando duas sacolas.

Em seguida, um segurança, que seguia o delegado, fala com o cliente e o conduz de volta ao mercado. No estabelecimento, após conversarem, o delegado retira o produto do bolso e o entrega ao vigilante, que faz uma revista no suspeito.

A reportagem entrou em contato com o Palato em busca de um posicionamento oficial sobre o caso. Até a última atualização da matéria, não houve retorno do pedido. O canal segue aberto.

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