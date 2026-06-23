Delegado diz que investigação identificou célula violenta do CV no Dona Marta
Polícia foi à comunidade para cumprir 44 ordens de prisão e 98 mandados de busca e apreensão; tiroteio na chegada das equipes foi intenso
O delegado Paulo Sabak, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), um dos responsáveis pela operação realizada na manhã desta terça-feira no Morro Dona Marta, em Botafogo, Zona Sul do Rio, disse que durante a investigação, que durou 22 meses, a polícia descobriu que existe uma célula violenta do Comando Vermelho (CV) que atua na região. Segundo ele, os bandidos também são fortemente armados. A polícia cumpre 44 ordens de prisão e 98 mandados de busca e apreensão. Ao menos 12 mandados de prisão já foram cumpridos, segundo Sabak, com quatro presos já conduzidos para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte.
"É uma célula que exerce o narcotráfico e o domínio territorial naquela região. Eles praticam diversos crimes, inclusive extorsões contra moradores e comerciantes, cobram alugue e vendem entorpecentes", disse o delegado.
Sabak disse também que é uma célula fortemente armada. A polícia, segundo ele, levantou a presença de ao menos 39 fuzis, por meio de imagens captadas durante as investigações. Ele contou ainda que na chegada à comunidade os policiais enfrentaram uma forte reação dos bandidos:
"Nossas equipes ficaram cercadas por cerca de vinte minutos tentando acessar o início da comunidade, porque não conseguiam avançar graças à ação bélica por parte desses narcoterrotistas, que aturam sem nenhum compromisso. Atiram em populares, em transeuntes, atiram em transporte público que passa na região".
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Na ação desta manhã, um passageiro foi baleado dentro de um ônibus da linha 410, quando o coletivo passava pela Rua São Clemente. Ele foi atingido numa das pernas.
CV está em 75% das comunidades cariocas, diz delegado
O delegado diz que o CV está presente em 75% das comunidades cariocas, onde vivem dois milhões de pessoas. Nos territórios sob seu domínio na Zona Sul da capital estão, além do Dona Marta, o Tabajaras, o Vidigal e o Pavão-Pavãozinho. Sabak citou a importância do Dona Marta nessa engrenagem:
"O Dona Marta é o ponto turístico mais forte da Zona Sul. É a comunidade, à exceção da Rocinha, que mais recebe turistas. E, justamente por isso, é a comunidade que tem o maior fluxo de venda de entorpecentes e a maior quantidade de indivíduos armados, porque eles tentam proteger essa atividade criminosa com armamento de grosso calibre, de alta energia".
Segundo as investigações, quem coordena as ações na comunidade é Ronaldo Pinto Lima e Silva, o Ronaldinho Tabajara ou R9, que está preso em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O apoio local ficaria por conta de Francisco Rafael Dias da Silva, o Mexicano. Segundo o delegado, parentes de Ronaldinho também foram alvos de busca e apreensão nesta manhã.