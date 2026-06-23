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Rio de Janeiro Delegado diz que investigação identificou célula violenta do CV no Dona Marta Polícia foi à comunidade para cumprir 44 ordens de prisão e 98 mandados de busca e apreensão; tiroteio na chegada das equipes foi intenso

O delegado Paulo Sabak, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), um dos responsáveis pela operação realizada na manhã desta terça-feira no Morro Dona Marta, em Botafogo, Zona Sul do Rio, disse que durante a investigação, que durou 22 meses, a polícia descobriu que existe uma célula violenta do Comando Vermelho (CV) que atua na região. Segundo ele, os bandidos também são fortemente armados. A polícia cumpre 44 ordens de prisão e 98 mandados de busca e apreensão. Ao menos 12 mandados de prisão já foram cumpridos, segundo Sabak, com quatro presos já conduzidos para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte.

"É uma célula que exerce o narcotráfico e o domínio territorial naquela região. Eles praticam diversos crimes, inclusive extorsões contra moradores e comerciantes, cobram alugue e vendem entorpecentes", disse o delegado.

Sabak disse também que é uma célula fortemente armada. A polícia, segundo ele, levantou a presença de ao menos 39 fuzis, por meio de imagens captadas durante as investigações. Ele contou ainda que na chegada à comunidade os policiais enfrentaram uma forte reação dos bandidos:

"Nossas equipes ficaram cercadas por cerca de vinte minutos tentando acessar o início da comunidade, porque não conseguiam avançar graças à ação bélica por parte desses narcoterrotistas, que aturam sem nenhum compromisso. Atiram em populares, em transeuntes, atiram em transporte público que passa na região".

Na ação desta manhã, um passageiro foi baleado dentro de um ônibus da linha 410, quando o coletivo passava pela Rua São Clemente. Ele foi atingido numa das pernas.

CV está em 75% das comunidades cariocas, diz delegado

O delegado diz que o CV está presente em 75% das comunidades cariocas, onde vivem dois milhões de pessoas. Nos territórios sob seu domínio na Zona Sul da capital estão, além do Dona Marta, o Tabajaras, o Vidigal e o Pavão-Pavãozinho. Sabak citou a importância do Dona Marta nessa engrenagem:

"O Dona Marta é o ponto turístico mais forte da Zona Sul. É a comunidade, à exceção da Rocinha, que mais recebe turistas. E, justamente por isso, é a comunidade que tem o maior fluxo de venda de entorpecentes e a maior quantidade de indivíduos armados, porque eles tentam proteger essa atividade criminosa com armamento de grosso calibre, de alta energia".

Segundo as investigações, quem coordena as ações na comunidade é Ronaldo Pinto Lima e Silva, o Ronaldinho Tabajara ou R9, que está preso em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O apoio local ficaria por conta de Francisco Rafael Dias da Silva, o Mexicano. Segundo o delegado, parentes de Ronaldinho também foram alvos de busca e apreensão nesta manhã.

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