A- A+

caso marielle Delegado e policial civil do RJ desviaram curso da investigação para proteger mandantes, diz PGR PF prendeu neste domingo irmãos Brazão, apontados como mandantes da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, e ex-chefe da Polícia Civil do RJ Rivaldo Barbosa, suspeito de ter obstruído as investigações

Em manifestação sobre prisões e demais medidas cautelares envolvendo mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou que os responsáveis pela investigação dos homicídios desviaram o curso da investigação para proteger os mandantes.

"O delegado de Polícia Giniton Lages e o policial Marco Antonio de Barros Pinto, responsáveis pela investigação dos homicídios tratados nestes autos, desviaram deliberadamente o curso das investigações, protegendo os mandantes do homicídio, ao apresentar a tese conclusiva de que Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz teriam atuado motivados por 'ódio'" frisou.

A procuradoria se manifestou de forma favorável às prisões do deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Domingos Brazão, e do delegado Rivaldo Barbosa, que chefiou a Polícia Civil do Rio. O órgão apontou que os três "são os autores intelectuais". A PGR também pediu a suspensão do exercício de função pública e do porte e posse de arma de fogo e Giniton Lages e Marco Antonio de Barros Pinto, além da apreensão de bens.

A Polícia Federal pontuou que o relatório final do inquérito da Polícia Civil, de março de 2019, lavrado por Lages, aponta que as execuções de Marielle e Anderson foram cometidas pelos ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz "ante a repulsa do primeiro em relação aos ideais políticos representados na figura de Marielle Franco, de modo a caracterizar, assim, o denominado crime de ódio".

"Com a intenção de arrefecer a pressão popular e midiática em torno do caso e garantir a impunidade de seus asseclas, o delegado [Giniton Lages] assentou a hipótese de crime de ódio e apenas divagou sobre a possibilidade de o motivo residir nas disputas envolvendo a grilagem de terras na Zona Oeste", informou a PF em relatório final da investigação.

Neste domingo, foram presos o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Domingos Brazão, apontados como mandantes dos homicídios, e o ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa, suspeito de ter obstruído a investigação a fim de proteger os verdadeiros responsáveis.

Veja também

delação Caso Marielle: Ronnie Lessa usava motel abandonado do Rio para testar arma do crime, diz PF