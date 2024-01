A- A+

Segurança Delegado Renato Leite assume comando da Polícia Civil de Pernambuco; foco é reduzir números de MVI Novo chefe da Polícia Civil tomou posse do novo desafio em cerimônia no Palácio do Campo das Princesas

O delegado Renato Márcio Rocha Leite tomou posse na chefia da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) - onde pertence desde 2000 -, na noite desta quinta-feira (25), em solenidade reservada no Palácio do Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife, com a presença da governadora Raquel Lyra (PSDB). O cargo de sub-chefe da corporação será exercido pela delegada Beatriz Cristina Fakih Leite.

Renato Leite, que substitui a delegada Simone Aguiar, se formou no curso de Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e possui pós-graduação em Políticas Públicas de Segurança.

Em sua primeira entrevista no novo cargo, ele revelou a meta de reduzir os números das Mortes Violentas Intencionais (MVI) no estado. “É um número que vamos combater com muita veemência. Esperamos reduzir e atingir a meta que está sendo prevista pelo Juntos (pela Segurança), para ao final do ano batermos um resultado menor do que vem ocorrendo nos anos anteriores”, afirmou.

Em 2023, Pernambuco registrou 3.633 mortes desta maneira, sendo 596 no Recife, 1.090 na Região Metropolitana e 1.947 nas cidades do interior. Os dados são da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística da Secretaria de Defesa Social (SDS).

O evento oficializou a substituição anunciada pelo Governo de Pernambuco na noite da última segunda-feira (22). Na ocasião, o Comando Geral da Polícia Militar estadual também sofreu alteração, com o coronel Ivanildo César Torres de Medeiros assumindo a vaga do também coronel Tibério César dos Santos.

Posse na PMPE

A solenidade de posse do novo comando da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) está prevista para acontecer a partir das 10h30, nesta sexta-feira (26), no Quartel do Comando Geral da PM, localizado no bairro do Derby, na área central da capital pernambucana.

“Não afeta em nada o Carnaval”

À frente da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) desde setembro, Alessandro Carvalho afastou que as trocas nos comandos das polícias estaduais possam enfraquecer a segurança pública no Carnaval, que tem início no próximo dia oito.

Ele justifica com um Grupo de Trabalho (GT) voltado à festividade que é comandado pela secretária executiva da SDS, Dominique de Castro Oliveira.

“Não afeta em nada o Carnaval. Posso garantir isso. Todo o planejamento do Carnaval é feito no GT sob a presidência de Dominique. As pessoas que compõem esse grupo permanecem e as trocas das chefias da Polícia Civil e da Polícia Militar em nada alteram", assegura.

Ele aproveitou a oportunidade para elogiar e pregar confiança ao trabalho dos dois novos chefes da Civil. “Renato (Leite) é um delegado de polícia muito experiente. Ele e Beatriz (Leite) têm uma grande experiência e vão tocar para fazer um Pernambuco mais seguro. É natural que a gestão busque pessoas com ligação com a situação atual”, frisa Carvalho.

