ESTUPRO EM COPACABANA Delegado revela terceira vítima de violência sexual ligada ao mesmo grupo acusado de estupro no RJ Ângelo Lages, da 12ª DP (Copacabana), contou que nova vítima também é menor de idade; nem todos os investigados aparecem em todos os episódios

A investigação que começou com o estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, em um apartamento em Copacabana, ganhou novas frentes. A Polícia Civil do Rio agora apura três casos distintos de violência sexual ligados, ao menos em parte, ao mesmo grupo de jovens da Zona Sul.

A revelação da terceira denúncia foi feita pelo delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP (Copacabana). Segundo ele, trata-se de uma vítima menor de idade, aluna do Colégio Pedro II, que relatou ter sido abusada em outubro do ano passado, durante uma festa organizada pela escola.

“Essas investigações estão muito no começo, é uma vítima também menor de idade e teria sido exclusivamente do Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos", disse Lages, durante o programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo.

Entenda os três casos sob investigação

Com a nova denúncia, o inquérito passa a abranger três episódios diferentes — nem todos com os mesmos envolvidos.

O primeiro caso, que levou à prisão de parte do grupo, ocorreu no fim de janeiro deste ano. Uma adolescente de 17 anos afirma ter sido atraída para um apartamento em Copacabana e violentada por quatro jovens maiores de idade. Um menor também é apontado como participante e, segundo a investigação, teria sido o articulador entre os colegas e responsável por convidá-la ao imóvel.

O segundo episódio veio à tona após a repercussão do caso mais recente. A mãe de uma adolescente contou à polícia que a filha, então com 14 anos, foi abusada em 2023 por três homens. Entre os citados estão Mattheus Veríssimo Zoel Martins, de 19 anos, e o menor apontado como responsável por atrair vítimas. Um terceiro suspeito não foi identificado publicamente. Segundo o delegado, o relato aponta semelhança na forma de abordagem.

Já o terceiro caso envolve outra adolescente, que afirmou ter sido violentada durante uma festa escolar na Zona Sul, em outubro do ano passado. Conforme destacou Lages, a acusação, neste ponto, envolve apenas Vitor Hugo.



Possibilidade de novas vítimas

Durante a entrevista, o delegado afirmou que a polícia trabalha com a possibilidade de surgirem outros relatos. As investigações sobre os novos episódios estão em estágio inicial. A polícia afirma que busca individualizar a conduta de cada investigado em cada caso.

“Nesse curto espaço de tempo, já apareceram duas outras vítimas. Há relatos em redes sociais da existência de mais vítimas. A gente conta fortemente com essa possibilidade de que outras meninas que foram vítimas desse grupo, ou de um deles, compareçam à delegacia para trazer o relato do que aconteceu", disse o delegado, durante o programa.

Atualmente, Mattheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho se entregaram à polícia. Bruno Felipe dos Santos Allegretti e Vitor Hugo Oliveira Simonin são considerados foragidos. O menor citado nas investigações aguarda manifestação da Vara da Infância e Juventude.

