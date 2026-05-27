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Julgamento

Delegado vai a júri popular por tentativa de homicídio contra ambulante em Fernando de Noronha

Réu será julgado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil

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Luiz Alberto Braga de Queiroz disparou contra Emmanuel Apory em maio de 2025Luiz Alberto Braga de Queiroz disparou contra Emmanuel Apory em maio de 2025 - Foto: Divulgação/PCPE

A Justiça determinou que o delegado Luiz Alberto Braga de Queiroz, réu por tentativa de homicídio em Fernando de Noronha, em Pernambuco, será levado a júri popular. A decisão, assinada pelo juiz Rogério Lins, foi publicada nesta quarta-feira (27). 

O delegado é acusado de efetuar disparos com arma de fogo contra o ambulante Emmanuel Apory. O caso ocorreu em maio do ano passado, em durante uma festa no arquipélago.

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O réu será julgado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. 

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o delegado efetuou disparos contra o delegado por ciúmes da namorada. 

Emmanuel Apory foi atingido com um tiro na perna direita. Ele precisou passar por amputação até a altura da coxa. 
 
Na decisão, o juiz Rogério Lins permitiu o retorno do delegado Luiz Alberto Queiroz, que responde ao processo em liberdade, às atividades administrativas internas na Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE). 

O reú segue proibido de realizar atividades de campo, plantões, investigações e atendimento ao público, e segue com porte e posse de arma de fogo suspensos.

Julgamento  
A defesa do réu ainda pode recorrer da decisão publicada nesta quarta-feira.

Desse modo, a data do julgamento só poderá ser definida após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia.
 

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