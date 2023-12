Delegados do Irã renunciam à COP28 devido à presença de Israel

Delegados iranianos abandonaram as negociações climáticas da ONU nos Emirados Árabes Unidos na sexta-feira em protesto contra a presença de representantes israelenses, informou a mídia estatal.

O lado iraniano considerou a presença de Israel na COP28 "como contrária aos objetivos e diretrizes da conferência e, em protesto, deixou o local da conferência", disse o ministro da Energia, Ali Akbar Mehrabian, que chefiou a delegação iraniana, segundo o funcionário. agência de notícias IRNA.