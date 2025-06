A- A+

BANHO Delícia ou armadilha? Veja o que banhos quentes podem fazer com a sua pele no inverno Especialistas analisam as possíveis desvantagens de utilizar água com temperaturas mais altas para se banhar

As temperaturas estão abaixando e muitos estão recorrendo a chuveiros e banhos quentes para se aquecer e relaxar. Mas o que realmente acontece com sua pele quando você toma banhos muito quentes?

Sua pele é seu maior órgão e tem duas partes distintas: a epiderme, na parte externa, e a derme, na parte interna. A epiderme é composta por bilhões de células que se encontram em quatro camadas na pele fina (como a das pálpebras) e cinco camadas na pele espessa (como a da sola do pé).

As células (queratinócitos) nas camadas mais profundas são mantidas unidas por junções estreitas. Essas pontes celulares criam junções impermeáveis entre as células vizinhas. As células na parte externa da epiderme perderam essas pontes celulares e se desprendem a uma taxa de cerca de 1.000 células por centímetro quadrado de pele por hora. Para um adulto médio, isso representa 17 milhões de células por hora, todos os dias.

Abaixo da epiderme está a derme, onde temos vasos sanguíneos, nervos, folículos capilares, receptores de dor, receptores de pressão e glândulas sudoríparas.

Juntas, a epiderme e a derme (a pele):

protege você da radiação ultravioleta do Sol;

sintetiza vitamina D3, que ajuda o intestino a absorver cálcio;

protege você contra bactérias, parasitas, fungos e vírus;

regula a temperatura do corpo através da dilatação dos vasos sanguíneos e das glândulas sudoríparas que liberam suor;

ajuda a mostrar como estamos nos sentindo (rubor ou arrepios); e

nos permitem sentir sensações como tato, pressão, dor e temperatura.

Portanto, sua pele é importante e vale a pena cuidar dela. Se lavar diariamente pode ajudar a prevenir doenças, e banhos bem quentes costumam ser deliciosos e relaxantes. Dito isso, existem algumas desvantagens em potencial.

As principais desvantagens

Normalmente, temos muitos organismos saudáveis chamados Staphylococcus epidermidis na pele. Eles ajudam a aumentar a integridade das camadas da pele (tornando as ligações entre as células mais fortes) e estimulam a produção de proteínas antimicrobianas. Essas pequenas criaturas gostam de um ambiente ácido, como o pH normal da pele, que fica entre 4 e 6.

Se o pH da pele aumentar para cerca de 7 (neutro), o primo desagradável do Staphyloccocus epidermidis, Staphyloccocus aureus – também conhecido como estafilococo dourado – tentará assumir o controle e causar infecções. Tomar um banho quente pode aumentar o pH da sua pele, o que pode beneficiar o estafilococo dourado.

Ficar imerso em água muito quente também retira muita umidade da derme e faz com que você perca água pelo suor. Isso deixa sua pele mais seca e faz com que seus rins excretem mais água, produzindo mais urina.

Ficar em um banho quente por muito tempo pode reduzir a pressão arterial, mas aumentar a frequência cardíaca. Pessoas com pressão baixa ou problemas cardíacos devem consultar um médico antes de tomar um banho quente e demorado.

O calor do chuveiro ou banheira pode ativar a liberação de citocinas (moléculas inflamatórias), histaminas (que estão envolvidas em reações alérgicas) e aumentar o número de nervos sensoriais. Tudo isso pode causar coceira após um banho muito quente.

Algumas pessoas podem ter urticária (bolinhas elevadas que coçam e ficam vermelhas na pele mais clara e marrons ou roxas na pele mais escura) após banhos quentes, o que é uma forma de urticária crônica induzida. É bastante rara e é geralmente tratada com anti-histamínicos.

Pessoas com pele sensível ou doenças crônicas de pele, como urticária, dermatite, eczema, rosácea, psoríase ou acne, devem evitar banhos muito quentes. Eles ressecam a pele e deixam essas pessoas mais propensas a crises.

A pele das suas mãos ou pés é menos sensível ao quente e ao frio, então sempre use o pulso, não as mãos, para testar a temperatura da água se estiver dando banho em uma criança, um idoso ou uma pessoa com deficiência. A pele das suas nádegas é a mais sensível ao calor e ao frio. É por isso que às vezes você acha que a água da banheira está boa quando entra, mas quando se senta, ela queima seu bumbum.

Você já deve ter ouvido falar que as mulheres gostam de água mais quente do que os homens, mas isso não é realmente comprovado por pesquisas. No entanto, em todo o corpo, você tem áreas altamente variáveis de sensibilidade térmica, e todos nós somos altamente variáveis, independentemente do sexo.

Hidratação após o banho quente

Hidratar-se após um banho quente pode ajudar, mas verifique se o seu hidratante é suficiente para a tarefa. Para melhorar a barreira da pele, seu hidratante precisa conter uma mistura de:

- um emoliente como ceramidas, esqualanos ou dimeticona (os emolientes incorporam-se à barreira lipídica da epiderme para reduzir a perda de água);

- um umectante como glicerina ou ácido hialurônico (os umectantes extraem a umidade da derme para a epiderme); e

- um oclusivo como vaselina, óleo mineral ou manteiga de cacau (os oclusivos reduzem a perda de água pela pele e aumentam a produção de peptídeos antimicrobianos).

Nem todos os hidratantes são realmente eficazes para reduzir a perda de umidade da pele. Você ainda pode sentir ressecamento e coceira enquanto sua pele se recupera, mesmo se tiver tomado muitos banhos muito quentes.

Banho quente me dá coceira. O que devo fazer?

Se você estiver com coceira após um banho quente, tente tomar banhos mais frios e curtos e evite reutilizar esponjas, buchas ou panos (que podem acumular bactérias). Você também pode tentar secar a pele dando leves batidinhas, em vez de esfregá-la com uma toalha. Aplicar um creme hidratante hipoalergênico, como o sorbolene, na pele úmida também pode ajudar.

Se os sintomas não melhorarem, consulte seu médico.

*Amanda Meyer é Professora Sênior de Anatomia e Patologia na Faculdade de Medicina e Odontologia da Universidade James Cook. Monika Zimanyi é Professora Associada de Anatomia da Universidade James Cook.

