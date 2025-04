A- A+

Israel Demissão do chefe do Shin Bet por Netanyahu foi movida por "conflito de interesses", diz procuradora Ex-diretor do serviço de segurança israelense afirmou que foi destituído do cargo após se recusar a atender pedidos do premier de ordem pessoal e que interfeririam na autonomia da agência

A procuradora-geral de Israel, Gali Baharav-Miara, afirmou nesta sexta-feira que a decisão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de demitir o chefe do Shin Bet (serviço de segurança interna), Ronen Bar, foi motivada por "um conflito de interesses pessoais".

A declaração foi feita em um comunicado enviado nesta sexta-feira à Suprema Corte, que celebrará uma audiência sobre o caso na próxima terça-feira (8).

Em uma carta enviada ao tribunal também hoje, Bar afirmou ter sido destituído do cargo após se recusar a atender a pedidos do premier que interfeririam na sua autonomia e na da agência, incluindo se declarar impedido de depor no julgamento no qual Netanyahu é acusado de corrupção.

"A decisão de pôr fim ao mandato do chefe do Shin Bet é fundamentalmente errônea, viciada por um conflito de interesses pessoais por parte do primeiro-ministro devido às investigações criminais que afetam o seu entorno, e levará à politização do cargo", escreveu a procuradora-geral.

Em resposta, o primeiro-ministro Netanyahu disse, em um comunicado disparado pelo seu Gabinete, que a declaração de Bar "está cheia de mentiras".

O premier alega ter discutido com o ex-chefe do Shin Bet apenas a localização onde ele daria o seu depoimento no caso de corrupção, "não sobre sua existência".

Na semana que vem, o tribunal examinará em uma audiência uma série de recursos apresentados, incluindo os da oposição e da procuradora-geral, contra a decisão adotada pelo governo em 21 de março de destituir o chefe do Shin Bet, Ronen Bar.

Na ocasião, Netanyahu defendeu que não podia mais confiar profissional nem pessoalmente em Bar, afirmando que ele "não era firma o suficiente".

Horas depois, porém, a Suprema Corte congelou a demissão até que uma audiência sobre o caso fosse realizada. Bar deixaria o cargo em 10 de abril ou até que um substituto adequado fosse escolhido.

Na segunda-feira, porém, Netanyahu ignorou a medida e nomeou Eli Sharvit, ex-comandante da Marinha, como o novo chefe do Shin Bet.

Um dia depois, o primeiro-ministro recuou depois que vieram a público declarações de Sharvit criticando o presidente dos EUA, Donald Trump, e a reforma judicial defendida pelo premier — que analistas apontam como um risco à democracia no Estado judeu.

Na carta enviada à Suprema Corte, Bar disse que Netanyahu exigiu que ele dissesse que não poderia testemunhar no seu julgamento por "razões de segurança".

Além disso, ele conta ter precisado insistir na autonomia da agência e se recursar a usar as ferramentas do Shin Bet contra cidadãos israelenses.

Em maio, o jornal israelense Haaretz revelou que o Shin Bet foi orientado a reforçar a vigilância contra manifestantes envolvidos em atos antigoverno, ao que Bar reagiu dizendo que "o Shin Bet não se tornará uma polícia secreta".

“A implicação do avanço apressado dos procedimentos de demissão durante um período delicado, enquanto as investigações criminais sobre os associados do primeiro-ministro estão em andamento, sem o devido processo ou uma apresentação clara das alegações, é uma mensagem clara para toda a estrutura de comando do Shin Bet, incluindo os futuros chefes do serviço: se eles caírem em desgraça com a liderança política, sua demissão será iminente”, disse Bar na carta.

Histórico de divergências

As divergências entre os dois não são recentes. Em março de 2023, antes do início da guerra e no momento em que as ruas de Israel estavam tomadas por manifestantes protestando contra a proposta de reforma do Judiciário apresenta por Netanyahu, o primeiro-ministro pediu que o chefe do serviço secreto tomasse medidas contra o líder dos protestos, Gonen Ben Itzhak, mas Bar se recusou, segundo o Haaretz.

Retomada de ataques em Gaza: 'Governo decidiu desistir dos reféns', diz organização de famílias israelenses

No mesmo encontro, Bar apresentou informações de inteligência apontando que ministros do governo estariam incitando colono a provocarem tumultos violentos em assentamos na Cisjordânia, no momento em que tensões cresciam em Hawara, cidade palestina localizada na província de Nablus.

Segundo registros da reunião, Netanyahu interrompeu abruptamente a discussão e mudou o foco para os protestos antigoverno.

Estopim

A relação entre os dois vinha desgastando desde o ataque terrorista do Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023. No entanto, dois acontecimentos no último mês levaram à ruptura total. Primeiro, o Shin Bet admitiu parte da responsabilidade pela falha de segurança que resultou no ataque, reconhecendo não ter dado atenção aos sinais de alerta.

O chefe da agência de segurança também comandou a investigação sobre corrupção envolvendo o Catar, que levou dois assessores de Netanyahu à prisão na segunda-feira (31).

À Suprema Corte, Bar argumentou que a decisão do tribunal pavimentará as relações futuras entre o chefe do serviço de segurança e o primeiro-ministro de Israel. Depois da sua demissão, analistas, opositores e organizações de direitos civis afirmaram que a manobra era um sinal de alerta para o expansão do controle de Netanyahu sobre as instituições.

“A decisão do tribunal terá um impacto profundo sobre se o relacionamento entre o primeiro-ministro e o chefe do Shin Bet será baseado em uma expectativa de lealdade pessoal ou se o Shin Bet operará com os melhores interesses da nação em mente, sem nenhuma tarefa imposta a ele para promover interesses políticos partidários”, escreveu.

