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Eleições EUA Democrata Abdul El-Sayed vence a batalha pelo Senado em Michigan Eleição foi confirmada pelos canais de notícias Fox News e NBC

O democrata Abdul El-Sayed venceu a disputa por uma cadeira no Senado dos Estados Unidos pelo estado de Michigan contra o republicano Mike Rogers, segundo a imprensa local, e se tornou o primeiro muçulmano eleito para a Câmara Alta do Congresso americano.

"Michigan, nós conseguimos", disse El-Sayed em um discurso acompanhado por centenas de apoiadores que gritavam e se abraçavam em seu comitê de campanha em Detroit.

"Estou muito orgulhoso e honrado de estar aqui como o senador eleito de vocês pelo grande estado de Michigan", acrescentou o democrata da ala à esquerda do partido.

A eleição foi confirmada pelos canais de notícias Fox News e NBC.

El-Sayed venceu apesar de um revés de última hora em sua campanha, quando a congressista Haley Stevens, que perdeu as primárias democratas para ele, declarou seu apoio a Rogers.

O médico de Michigan mobilizou os eleitores com promessas de esquerda, incluindo atendimento médico universal, para manter uma cadeira crucial no Senado para os democratas, sucedendo Gary Peters, que está se aposentando da política.

Os republicanos conduziram uma campanha brutal para rotular os democratas de comunistas e chamaram El-Sayed de "terrorista", que colocaria os americanos em perigo.

Mas El-Sayed, de 42 anos e conhecido por seu estilo franco, comprometeu-se a ajudar os eleitores com dificuldades econômicas a navegar pelo complicado sistema de saúde dos Estados Unidos.

"Vocês merecem poder consultar um médico sem receber uma conta enorme", disse aos moradores de Michigan na véspera da votação.

Durante a campanha, El-Sayed atraiu multidões em todo o estado, inclusive em áreas republicanas e conservadoras.

Com a eleição, ele se torna também o primeiro médico democrata no Senado desde 1969.

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