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Estados Unidos Democrata Xavier Becerra é o primeiro latino eleito governador da Califórnia Candidato conduziu uma campanha discreta em um estado tradicionalmente democrata e onde a marca Trump é quase um selo tóxico

O democrata Xavier Becerra derrotou o candidato de Donald Trump, o republicano Steve Hilton, e conquistou o governo da Califórnia na terça-feira (3), informaram as redes de televisão dos Estados Unidos.

Becerra, filho de imigrantes mexicanos, é o primeiro latino eleito para o governo deste estado, que tem uma grande população estrangeira e que, se fosse um país, seria a quarta maior economia do mundo.

Os resultados parciais, com quase metade das urnas apuradas, mostram Becerra, um político de carreira que trabalhou no gabinete do ex-presidente democrata Joe Biden, com uma vantagem de dois para um sobre Hilton.

Becerra conduziu uma campanha discreta em um estado tradicionalmente democrata e onde a marca Trump é quase um selo tóxico.

"Senhoras e senhores, vocês acabam de entrar na era Becerra", disse o ex-secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos a seus apoiadores em uma festa da vitória em Sacramento.

"Eu não me candidatei para fazer história", afirmou. "Eu me candidatei para fazer a diferença por todos e qualquer um que chame a Califórnia de lar, tenha você votado em mim ou não".

Ele sucederá o governador Gavin Newsom, um democrata que estava no fim de seu segundo e último mandato, e que é apontado como um possível candidato à presidência de 2028.

Hilton, um ex-comentarista conservador nascido no Reino Unido e que foi assessor do ex-primeiro-ministro britânico David Cameron, sempre foi uma aposta arriscada. Ele tentou aproveitar sua condição de recém-chegado ao estado para convencer os eleitores de que poderia canalizar o que ele chamava de "espírito rebelde" da Califórnia, com o objetivo de tornar o estado um lugar mais favorável aos negócios e menos limitado pela burocracia.

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